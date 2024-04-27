Военный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) не отступили, а бежали из посёлка Керамик на Авдеевском направлении. Российские войска установили контроль над населённым пунктом.
Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В своём телеграм-канале он сделал вывод: село Новокалиново также занято российскими военными.
По мнению Рожина, следующим населённым пунктом, который оставят украинские военные, может стать село Архангельское. Он считает, что из-за особенностей рельефа местности его сложно оборонять, поэтому ВСУ «вряд ли будут за него цепляться». Специалист считает, что противник отойдёт к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы закрепиться там на высотах и держать оборону.
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«Осталось дождаться подтверждающих фото/видео из обоих населённых пунктов», — написал эксперт.
По мнению Рожина, следующим населённым пунктом, который оставят украинские военные, может стать село Архангельское. Он считает, что из-за особенностей рельефа местности его сложно оборонять, поэтому ВСУ «вряд ли будут за него цепляться». Специалист считает, что противник отойдёт к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы закрепиться там на высотах и держать оборону.
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Александр Бойцов