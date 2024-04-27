Группировка «Днепр» уничтожила за неделю до 360 украинских военных

Фото: iStock/gorodenkoff
Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли удар по ряду подразделений ВСУ в течение недели на херсонском направлении, результатом чего стало уничтожение до 360 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
«Подразделения группировки "Днепр" совместными усилиями нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.Кроме того, была уничтожена одна боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая восемь гаубиц М777 американского производства, добавили в ведомстве.
Читайте также:
В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен
Военный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении
«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным
Артем Кузьмин