«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным

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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, это отметили в сюжете индийского телеканала WION.
Напомним, что Киев планировал назначить Залужного послом Украины в Великобритании, однако ближайшее время его никто не видел.
В СМИ выдвигаются разные предположения, например, о том, что генерала могли ликвидировать или тяжело ранить, кто-то говорит, что он «уже приобрел роскошный особняк в центре Лондона».
Директор центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Радио 1» подтвердил информация о том, что местонахождение бывшего главнокомандующего ВСУ, действительно, неизвестна.
В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
7 марта сообщилось, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании.
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В СМИ выдвигаются разные предположения, например, о том, что генерала могли ликвидировать или тяжело ранить, кто-то говорит, что он «уже приобрел роскошный особняк в центре Лондона».
Директор центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Радио 1» подтвердил информация о том, что местонахождение бывшего главнокомандующего ВСУ, действительно, неизвестна.
«Залужный — это один из наиболее сильных противников Зеленского на сегодняшний день. Человек, популярность которого превышала Зеленского еще в ноябре прошлого года. Конечно, он является для него угрозой, поэтому, учитывая беспредел, который творится на Украине, нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать, хотя я, честно говоря, в это не особо верю, потому что его отсылали в Лондон, где во всем властвует британская разведка МИ-6, которая держит под кураторством Зеленского. И там бы Залужный находился под плотным контролем. Не думаю, что его имело смысл ликвидировать так жёстко, потому что это могло вызвать негативную реакцию в войсках. Гадать можно, сколько угодно — информация о местонахождении неизвестна», — прокомментировал эксперт.
В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
7 марта сообщилось, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании.
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Анастасия Бондарева