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Операция российских Вооруженных сил по уничтожению группировки боевиков ВСУ на территории Курской области продолжается. Противник несет потери среди личного состава и техники. На Краснолиманском направлении ВС РФ удалось занять половину села Торское. В районе Часова Яра развернулись активные бои. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Активная зачистка идет в курском приграничье. В том числе у села Крупец, где ВСУ оборудовали опорные пункты прямо в жилых домах, пытаясь там закрепиться, но наши военные не позволили этого сделать.
Подразделения «Север» российской армии нанесли удары по боевым соединениям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, и 36-й бригаде морской пехоты Украины. Также пострадали части 112-й, 129-й и 103-й бригад так называемой «теробороны» Киева, которые оказались на российской территории. Бои продолжаются в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка, Плехово, Дарьино и Николаево-Дарьино.
Украинские силы пытались контратаковать в районе Новоивановки и Плехово, понеся потери в количестве около 50 человек убитыми и ранеными. В ходе боёв ВСУ лишились двух бронемашин и одного автомобиля. Один из солдат принял решение сдаться в плен.
Донецкое направление
Подтверждено освобождение Новоукраинки и Шахтёрского в Донецкой Народной Республике. Также флаг России поднят в Степановке и Ильинке. В настоящее время Максимовка переходит под контроль Вооруженных Сил РФ. Войска постепенно продвигаются к Курахову, освобождено село Трудовое. С севера украинские силы оставили Кременную Балку.
Кроме того, была освобождена Леонидовка, расположенная недалеко от Торецка.
Кураховское направление
На Кураховском направлении российские войска продолжают активные боевые действия. Аналитики предполагают, что вскоре ВСУ могут оставить небольшие населённые пункты и отступить к Славянску, Краматорску, Константиновке и Покровску. Эти города, вероятно, станут крепостями, где развернётся основная часть битвы за Донбасс.
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Сватово-купянское направление
На Краснолиманском направлении удалось занять половину села Торское, что позволило выйти к берегу реки Жеребец. Если российским подразделениям удастся переправиться через реку и освободить населенный пункт Заречное, расположенный рядом с Торским, это откроет прямой путь на Красный Лиман.
В районе Северска, где российские войска на прошлой неделе зашли в тыл белогоровской группировке противника, наблюдается тактическая пауза, вероятно, вызванная неблагоприятной погодой. Существенных изменений на линии фронта в этом секторе не зафиксировано.
По данным пресс-службы группы войск «Запад», за прошедшую неделю потери противника составили до 3 080 человек личного состава, 7 бронеавтомобилей, один танк, два БТР, пять БМП, 16 буксируемых артиллерийских орудий, три самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 28 автомобилей.
Часовоярское направление
На этом участке фронта не произошло значительных изменений. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, где противник укрепил свои позиции и перебросил необходимые ресурсы. В частности, здесь действуют наиболее подготовленные группы операторов FPV-дронов.
«Если на других участках фронта противник использует дроны, работающие на частотах 700–800 герц, то в Часовом Яре они функционируют на частотах 300–400 герц. Это делает наши средства радиоэлектронной борьбы менее эффективными, что позволяет противнику оказывать серьезное сопротивление», — отмечает военный эксперт Алексей Живов в интервью «БИЗНЕС Online».
По данным группы войск «Юг», за прошедшую неделю потери противника составили до 4 440 человек, три бронеавтомобиля, один танк, две БМП, три БТР, 25 буксируемых артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 30 автомобилей.
Красноармейское (Покровское) и Дзержинское (Торецкое) направления
Этот участок фронта остается одним из самых активных. Бои в Дзержинске (Торецке) также стабильны: противник сосредоточил значительные силы и ведет борьбу за каждую многоэтажку.
На данный момент туда постоянно перебрасываются наиболее боеспособные части, включая 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
Зафиксированы небольшие успехи под Гродовкой в направлении Красноармейска (Покровска), под Новгородовкой, освобождено Селидово и село Вишневое. Также удалось продвинуться западнее Цукурино и частично занять село Новодмитровка, а южнее освободить Горняк, Кураховку и небольшую деревню Александрополь.
По Харькову нанесли ракетный удар
Фактически действия на этом участке направлены на создание двойного окружения вокруг крупного населенного пункта Курахово, северная часть которого упирается в водохранилище. Освобождение этого населенного пункта позволит соединить фронты группировок «Центр» и «Восток».
По данным пресс-службы министерства обороны, потери противника за прошедшую неделю составили до 3 245 человек, 12 бронеавтомобилей, одну БМП, три БТР, 29 буксируемых артиллерийских орудий и 17 автомобилей.
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Анастасия Хохлова