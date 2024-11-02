Пленный рассказал о спасении российскими бойцами раненых солдат ВСУ

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Российские военные спасли раненых украинских солдат, которых бросили их сослуживцы и командиры. Об этом рассказал попавший в плен офицер украинской полиции Роберт Погорелов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что после мобилизации попал в группу эвакуации. Когда их позиции начали штурмовать российские войска, он выносил с поля боя раненых. Погорелов пытался связаться по рации с командиром роты Халько, так как в точке эвакуации было уже много раненых, их следовало вывозить дальше в тыл. Но тот просто отключился.
Первую медицинскую помощь оказали украинским раненым бойцы 37-й и 40-й бригад Вооружённых сил РФ. Один из них отдал Погорелову свою флягу с водой.
Многие украинские солдаты, попавшие в плен, удивляются доброму и человеческому отношению со стороны российских военных, которые перевязывают раненых, делятся едой и сигаретами. Пропаганда рассказывала им совсем другое: о пытках и издевательствах в российском плену.
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Первую медицинскую помощь оказали украинским раненым бойцы 37-й и 40-й бригад Вооружённых сил РФ. Один из них отдал Погорелову свою флягу с водой.
«Я его спрашиваю: "А ты?". А он говорит: "Перестань, тебе нужнее. Вижу, что ты иначе не дойдёшь"», — рассказал военнопленный.
Многие украинские солдаты, попавшие в плен, удивляются доброму и человеческому отношению со стороны российских военных, которые перевязывают раненых, делятся едой и сигаретами. Пропаганда рассказывала им совсем другое: о пытках и издевательствах в российском плену.
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Александр Бойцов