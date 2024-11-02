«Мог получить пулю в спину»: вдова воевавшего за Украину Дадина обвинила ВСУ в его гибели, что известно об оппозиционере

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Вдова оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне украинской армии, обвинила сослуживцев своего мужа в его смерти. Она сообщила, что тело Ильдара было кремировано, а прах захоронен. Теперь она все больше сомневается, что он погиб от рук российских военных. Подробности в материале «Радио 1».
Дадин воевал в составе ВСУ с 2023 года
С начала специальной военной операции активист Ильдар Дадин покинул Россию и остался в Польше. В Варшаве он занялся оформлением польских документов, надеясь, что это упростит ему путь на Украину. В 2023 году Дадин был зачислен в состав Вооруженных сил Украины в подразделение «Сибирский батальон». В качестве позывного он выбрал имя Ганди, в честь индийского дипломата Махатмы Ганди.
6 октября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти российского оппозиционера, заявив, что Ильдар Дадин был ликвидирован в бою под Харьковом.
Вдова Дадина обвинила сослуживцев в его смерти
По словам супруги погибшего оппозиционера, военное командование Украины предоставляло ей различные версии его гибели. Сначала говорилось, что Ильдар погиб в результате артиллерийского обстрела, затем — от атаки беспилотника, а позже — от «автоматического огня».
«Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (так вдова называет российских военнослужащих), а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?» — недоумевает Александра Свечникова.
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Именем Дадина назвали статью УК России
Ильдар Дадин стал первым человеком в России, осужденным по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК РФ), которая была введена в Уголовный кодекс в 2014 году и впоследствии получила название «дадинская».
7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии общего режима, хотя максимальный срок по этой статье составляет пять лет. Позже Дадина перевели из карельской колонии №7 в другое учреждение, расположенное в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил его обвинительный приговор.
После освобождения активиста уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом отменить «дадинскую» статью. Она отметила, что целесообразно рассмотреть вопрос об исключении этой статьи из административно преюдиции как самостоятельного правового института.
После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах.
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