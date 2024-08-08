Боец ВС РФ «Запал»: ВСУ чаще стали использовать «кустарные» боеприпасы

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Украинские боевики начали чаще использовать взрывные устройства кустарного производства на Артемовском направлении. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал», его слова приводит РИА Новости.
«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», — рассказал российский военный.
По его словам, теперь саперам приходится быть еще более осторожными. Также по этой причине часто уничтожение боеприпасов происходит на месте обнаружения.
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Элина Позднякова