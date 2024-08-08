Российский морпех в одиночку прорвал оборону ВСУ у Урожайного

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Водитель 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку прорвал оборону ВСУ при освобождении Урожайного на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что водитель БТР-82А бригады морской пехоты с позывным Марк в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны украинских боевиков. Он вел огонь из 30-миллиметровой пушки по огневым точкам противника и помог высадке десанта.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что солдат ВС РФ представлен к высокой государственной награде.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что солдат ВС РФ представлен к высокой государственной награде.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова