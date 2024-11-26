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Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении, проинформировало ТАСС.
Бах говорил, что для этого Вооружённые силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли огонь из минометов.
Российский пехотинец обратил внимание, что он принимал участие в захвате опорного пункта украинской стороны, по итогам которого британский наемник был взят в плен. Бах уточнил, что сначала ВСУ пытались обстрелять пленных из минометов, а в то время когда британца переправляли через реку, армия Украины атаковала отряд военнослужащих РФ FPV-дроном — украинцы скинули на них осколочный боеприпас.
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Российский пехотинец обратил внимание, что он принимал участие в захвате опорного пункта украинской стороны, по итогам которого британский наемник был взят в плен. Бах уточнил, что сначала ВСУ пытались обстрелять пленных из минометов, а в то время когда британца переправляли через реку, армия Украины атаковала отряд военнослужащих РФ FPV-дроном — украинцы скинули на них осколочный боеприпас.
«Всегда всем рискуем, чтобы вывести, спасти их. Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял, что его хотят просто убить свои же», — подчеркнул военный.
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Ольга Енгалычева