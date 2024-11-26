Бойцы ВС РФ получили ранения при атаках ВСУ ракетами ATACMS в Курской области

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Российские военные пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что в результате удара 23 ноября среди личного состава зенитных ракетных комплексов С-400 есть пострадавшие. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, две из которых достигли цели. Данные о числе раненых и их состоянии не раскрываются.
Также ВСУ выпустили восемь дальнобойных ракет по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет удалось сбить силами С-400 и ЗРК «Панцирь», а осколки восьмой упали, в результате чего получили лёгкие ранения двое военных.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что Москва готовит ответный удар.
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Также ВСУ выпустили восемь дальнобойных ракет по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет удалось сбить силами С-400 и ЗРК «Панцирь», а осколки восьмой упали, в результате чего получили лёгкие ранения двое военных.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что Москва готовит ответный удар.
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Анастасия Чинкова