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Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил в своём Телеграм-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — сообщил Антон Тицкий.
По словам заместителя губернатора региона, Вооружённые силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью беспилотного летательного аппарата, отправленного Киевом, было здание почтового отделения, но его удалось сбить российским военнослужащим. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии армии Украины.
Ранее пресс-служба Минобороны передавала, что военнослужащие армии России пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября.
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