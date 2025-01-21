Боец ВС РФ: ВСУ расстреливали и закидывали гранатами жителей Курской области

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По словам бойца 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север», в Курской области украинские солдаты расстреливали и закидывали гранатами мирных жителей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
«Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», — поделился военный.
Как отметил боец ВС РФ, тела погибших были найдены в освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное. У всех на телах осколочные и пулевые ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства не менее семи мирных жителей в селе Русское Поречное. Отмечается, что люди скрывались от украинских солдат под землей. Убийства произошли в январе 2025 года.
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