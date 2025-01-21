Shot: дроны ВСУ проводят массированную атаку на смоленский авиационный завод

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Украинские беспилотники, предварительно, пытаются атаковать смоленский авиационный завод. Об этом сообщает Shot.
«Предварительно, ещё одной целью атаки БПЛА ВСУ мог стать авиационный завод в Заднепровском районе города», — пишут в telegram-канале.
В издании отмечают, что основная часть взрывов слышна в этом районе города. На фоне массированной атаки в Смоленске наблюдаются проблемы с электричеством. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Сейчас Смоленская область отражает массированную атаку беспилотников ВСУ. Один из дронов упал на жилой дом, где началось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
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