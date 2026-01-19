Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
В зоне специальной военной операции один из бойцов 242-го гвардейского мотострелкового полка принял православие во время крещенских купаний. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главного священника в этом регионе протоиерей Петр Гриценко.
Своим поступком солдат сделал выбор в пользу вечной жизни. Он выразил желание бороться не только за свою страну, но и за духовные ценности. Это событие стало символом надежды и веры среди военнослужащих, находящихся на передовой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
