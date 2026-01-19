Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО

19 января 2026, 11:01

Фото: iStock/Mr-Tigga

В зоне специальной военной операции один из бойцов 242-го гвардейского мотострелкового полка принял православие во время крещенских купаний. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главного священника в этом регионе протоиерей Петр Гриценко.