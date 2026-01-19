В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Иркутской области задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент начался с того, что юноша получил звонок от мошенника, который представился сотрудником финансовой организации. Незнакомец убедил его «обезопасить» свои средства, и парень отправил деньги, которые собрала его бабушка.
После этого позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил, что перевод направили на финансирование украинской армии. Чтобы избежать проблем, аферист предложил юноше участвовать в поджоге. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Теперь он может получить до 20 лет лишения свободы.
