В Омске жену лишили выплат за смерть мужа на СВО после рождения сына от другого
В Омске суд лишил жену погибшего участника специальной военной операции выплат за смерть супруга. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в Telegram.
Инициатором иска выступила мать военнослужащего. Она потребовала признать, что жена бойца и её сын не относятся к членам его семьи. По её мнению, женщина незаконно получала положенные выплаты. Суд принял иск к рассмотрению и изучил обстоятельства семейной жизни погибшего.
Суд установил, что брак заключили 20 апреля 2022 года, когда мужчина находился в колонии. Фактических семейных отношений супруги не вели. Уже в декабре того же года женщина начала проживать с другим мужчиной, от которого позже родила ребёнка. Изначально в документах в качестве отца указали военнослужащего, однако в рамках другого дела это опровергли.
Изучив материалы, суд встал на сторону матери бойца. Жену и её сына признали утратившими статус членов семьи военнослужащего. Суд указал, что выплаты родственникам погибших участников СВО направлены на компенсацию утраты кормильца.
В решении отмечено, что совместное проживание с другим мужчиной и рождение от него ребёнка в период брака свидетельствуют о нарушении семейных принципов. Суд также указал на злоупотребление личными правами со стороны ответчицы.
Читайте также: