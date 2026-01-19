Российские силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 18 на 19 января. Они перехватили 92 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать один — над Белгородской областью, двадцать девять — над Саратовской областью, двадцать пять — над Воронежской областью, три — над Брянской областью, три — над Тамбовской областью, один — над Курской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
