Российские силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА

19 января 2026, 07:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 18 на 19 января. Они перехватили 92 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.