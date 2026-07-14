Боец ВС России провел операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

14 июля 2026, 07:10

Фото: iStock/sergeyryzhov

Военный медик морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Шаман сообщил, что выполнил срочное хирургическое вмешательство примерно в 300 метрах от украинских позиций. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, решение пришлось принимать за считаные секунды. Тяжелое ранение конечности затрудняло фиксацию пострадавшего и его вывоз в тыл, поэтому помощь оказали непосредственно на месте.



Шаман отметил, что в зоне боевого соприкосновения врачам порой приходится работать на расстоянии 200–350 метров от противника. В таких условиях ключевое значение имеют скорость действий и точность медицинских манипуляций.



Операции у переднего края проводят в максимально сжатые сроки: медики прежде всего останавливают кровотечение, обеспечивают проходимость дыхательных путей, накладывают жгуты, повязки и проводят обезболивание. При необходимости выполняются экстренные хирургические манипуляции, которые позволяют стабилизировать раненого до эвакуации в полевой госпиталь. Работать часто приходится в укрытиях, подвалах, оборудованных медицинских пунктах или прямо в транспорте, используя переносные лампы, автономные источники питания.



Инструменты и оборудование стараются поддерживать стерильными даже в полевых условиях. Для этого применяют одноразовые расходные материалы, герметичные стерильные упаковки, антисептические растворы и портативные стерилизаторы. Многоразовые хирургические инструменты после использования очищают от загрязнений, обрабатывают дезинфицирующими средствами и, если позволяют условия, стерилизуют паром или в специальных компактных установках. При дефиците времени приоритет отдают жизненно необходимым процедурам и снижению риска инфекции до момента, когда пациента можно будет доставить в стационар.