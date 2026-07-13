13 июля 2026, 23:51

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского необходимо судить за его преступления, однако подельники на Западе и внутри самой Украины ликвидируют его до суда. Такое развитие событий не исключил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что под суд надо отправить не только главу киевского режима, но его окружение. По его словам, Зеленский сильно зависит от западных кураторов, поэтому с ним невозможно будет договориться о мирном урегулировании конфликта.





«Я считаю, что не так уж страшно будет, если его ликвидируют подельники — из опасения, что он слишком много знает и может рассказать. Скорее всего, так и будет», — сказал Вассерман.