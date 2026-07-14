Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины
Министерство обороны России сообщило о ночном групповом ударе высокоточным оружием дальнего действия и беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
По информации министерства, их с воздуха и с наземных комплексов нанесли по предприятиям оборонной промышленности в Киеве. Эти производства, как утверждает Минобороны, разрабатывают и выпускают ракеты разных типов и беспилотные аппараты.
Еще одной целью стала портовая инфраструктура в Южном Одесской области. В ведомстве заявили, что на ее объектах разгружали и хранили горюче-смазочные материалы для ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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