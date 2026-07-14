Российский военный больше месяца охранял малолетнюю девочку в Константиновке
В Константиновке боец с позывным Бритва больше месяца охранял десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без родителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рядового «Южной» группировки с позывным Марс.
На прошлой неделе Telegram-канал «Минобороны России» сообщил, что российские военные эвакуировали девочку Софию из Константиновки. Она пряталась в подвале на окраине населённого пункта. Сейчас несовершеннолетняя в полной безопасности.
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По словам «Марса», его товарищ с позывным Бритва оберегал ребенка около месяца, взяв на себя заботу о ее нуждах. Боец РФ кормил девочку, доставлял ей продукты и одежду, помогал поддерживать гигиену — протирал лицо и руки, приносил расчёски и банные принадлежности.
В один из дней на несовершеннолетнюю и «Бритву» напали четверо украинцев. Российский боец принялся отбиваться: одного военнослужащего ВСУ он убил, второго тяжело ранил. Остальные скрылись. «Бритва» отметил, что София стойко переносила все тяготы.
Напомним: 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что это достижение является серьезным этапом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил, ведь взятая точка входила в число четырёх «городов-крепостей» ВСУ.