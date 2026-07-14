Российский военный больше месяца охранял малолетнюю девочку в Константиновке

14 июля 2026, 05:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Константиновке боец с позывным Бритва больше месяца охранял десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без родителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рядового «Южной» группировки с позывным Марс.





На прошлой неделе Telegram-канал «Минобороны России» сообщил, что российские военные эвакуировали девочку Софию из Константиновки. Она пряталась в подвале на окраине населённого пункта. Сейчас несовершеннолетняя в полной безопасности.



