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ВСУ потеряли за сутки до 710 солдат и один танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что потери украинских войск в зоне ответственности Центральной группировки войск ВС РФ составили до 400 военных, в зоне ответственности группировки «Восток» — до 115 боевиков, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 470 солдат. Также российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125.
В российском оборонном ведомстве заключили, что подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском оборонном ведомстве заключили, что подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова