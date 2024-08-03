Российские силы ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и 9 снарядов РСЗО HIMARS

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Средства ПВО РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Примечательно, что 80 вражеских дронов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны вне зоны проведения спецоперации. Иной информации в военном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла до 710 боевиков и танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла до 710 боевиков и танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова