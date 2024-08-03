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Российские силы ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и 9 снарядов РСЗО HIMARS

03 августа 2024, 14:04
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Примечательно, что 80 вражеских дронов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны вне зоны проведения спецоперации. Иной информации в военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла до 710 боевиков и танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино
Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области
03 августа 2024, 14:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области.
Уточняется, что мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Согласно предварительной информации, различные повреждения выявлены в шести частных домах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов
Боец ВС РФ с позывным Стриж: ВСУ защищают беспилотники бронеплитами
03 августа 2024, 14:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский военный с позывным Стриж заявил, что украинские боевики укрепляют беспилотники бронеплитами. Об этом сообщает RT.
Стриж рассказал, что данная модификация усложняет процесс поражения вражеских дронов стрелковым оружием. Боец ВС РФ подчеркнул, что осведомлен лишь об одном случае, когда украинский беспилотный летательный аппарат удалось подстрелить из снайперской винтовки.

«Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами», — цитирует военного RT.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
03 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/vladj55

ВСУ потеряли за сутки до 710 солдат и один танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что потери украинских войск в зоне ответственности Центральной группировки войск ВС РФ составили до 400 военных, в зоне ответственности группировки «Восток» — до 115 боевиков, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 470 солдат. Также российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125.

В российском оборонном ведомстве заключили, что подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе оценили тактику ВС РФ в зоне СВО
NYT: ВС РФ поменяли тактику и теперь сражаются умнее
03 августа 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

ВС РФ изменили тактику в боях с боевиками ВСУ и теперь сражаются умнее. Об этом в своей статье для издания The New York Times написал журналист Максим Такер.
«Русские изменили тактику, чтобы сражаться умнее. Вместо того чтобы выявлять слабые укрепления, они с помощью разведки обнаруживают слабые подразделения ВСУ и наносят удар по ним», — сказано в материале.

Журналист уточнил, что российские бойцы проводят атаки группами из трех-четырех солдат с использованием лесного массива, чтобы укрываться от дронов, разведывать позиции и наводить артиллеристов или беспилотники.

Ранее сообщалось, что на Украине отреагировали на успехи российской армии.

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Полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
Защитник Борщев: полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
03 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Арестованному по делу о хищениях полковнику Дмитрию Пешкову отказали в участии в спецоперации на Украине. Его прошение отклонило Минобороны, сообщает ТАСС, ссылаясь на защитника Петра Борщева.
«Офицер, участник СВО — он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — прокомментировал адвокат.

Он также уточнил, что Пешков согласен на любую должность. Есть даже видео в интернете, где экс-заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу поступает, как настоящий герой, спасая технику и людей.

Адвокат резюмировал, что сейчас следствие определяет нанесенный ущерб. Далее сторона защиты отказалась что-либо комментировать.

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На Украине неожиданно отреагировали на успехи ВС РФ
Conversation: успехи ВС РФ изменили позицию украинцев по переговорам
03 августа 2024, 11:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам. Об этом информирует Conversation.
Уточняется, что развитие конфликта складывается в пользу российской стороны. К моменту появления нового президента США в Белом доме, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Киева, говорится в статье издания.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что порядка 60% граждан Украины считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Огромные потери ВСУ, ВС РФ взяли пять сел в ДНР, 100 м до Торецка: последние новости СВО
Минобороны сообщило об уничтожении 75 беспилотников ВСУ за ночь
03 августа 2024, 11:26

В ночь на 3 августа ВС России сбили 75 украинских БПЛА над российской территорией.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 3 августа приводит редакция «Радио 1».

В ночь на 3 августа ликвидировали 75 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над территорией РФ. Минобороны РФ сообщило, что 36 беспилотников сбили над Ростовской, 8 восемь над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному беспилотнику над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Украина и Россия обменялись телами погибших

Между РФ и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Обмен проводился силами Минобороны РФ. Украинской стороне отдали 250 тел военнослужащих, Киев, в свою очередь, вернул 38.

ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю

Подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Освобождены Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.

Армия России наносит удары «Геранями»

Российские войска наносят удары по Виннице, Сумской, Кировоградской, Одесской, Житомирской, Николаевской, Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях ударными дронами «Герань», беспилотниками и ракетами по военным целям Украины. Сирена воздушной тревоги не стихала всю ночь.

ВСУ за неделю потеряли более 13 тысяч военных

По данным Минобороны, ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне СВО до 13 570 военных.
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Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов

Донецкое направление

Подразделения «Юг» слаженными действиями улучшили положение по переднему краю. С 27 июля по 2 августа военные России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ и отбили пять контратак.

Харьковское направление

В Харькове под регулярными обстрелами находятся все точки перегрузки-выгрузки ВСУ.

В Волчанске бои идут в городе и в лесных массивах, ближе к рекам Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В Чугуеве наблюдается скопление французских, польских и американских специалистов НАТО (инженеров-фортификаторов).

Торецкое направление

Российским войскам осталось всего 100 метров до Торецка, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

У Армии России есть успехи в Новгородском в районе хлебозавода, активные бои ведутся в Железном и Северном.

Покровское направление

Российские военные продолжают наступать на Покровском направлении. Основные силы продвигаются северо-восточнее Желанного, а также в Ивановке. В Желанном ВС России смогли захватить американский БМП Bradley, сообщают военкоры «Русской весны». Идут бои в районе Очеретино.
Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении

Авдеевское направление

Южнее Новоселовки Первой войска России выходят к Межевому, за которым есть переправа на западный берег реки Волчья. Оттуда можно двигаться южнее, вдоль Карловского водохранилища, и взять Карловку в клещи.

Херсонское направление

На Херсонском направлении изменений нет, однако бои не прекращаются. Украинские дроны минируют наш берег, что затрудняет снабжение подразделений на островах. Российская авиация бьет по местам дислокации ВСУ в селе Казацкое.

Запорожское направление

Около Работино российские военные ликвидировали два опорных пункта ВСУ. Военкоры сообщают, что украинская армия в этом районе пытаются противостоять ВС России, применяя БПЛА «Баба Яга» и минные заграждения.

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#украина
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Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов
03 августа 2024, 11:01

Фото: istockphoto/vitpho

Украинские дальнобойщики, которые совершают дальние рейсы, бросают собственные фуры, как только пересекают границу. Так им удается избежать призыва. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на украинца Артема Шевченко, сбежавшего из республики.
«Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — сказал он.

Шевченко добавил, что компании уже стали нанимать женщин на работу. Украинцы избегают мобилизации в стране любыми доступными способами. Особо отчаявшиеся оказывают физическое сопротивление военным, а кто-то просто прячется или дает взятки во избежание отправки на передовую.

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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»
03 августа 2024, 09:04

Фото: istockphoto/vitpho

Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что расчет ЗРК «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выпущенную украинскими боевиками оперативно-тактическую ракету ATACMS США. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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