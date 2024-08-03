Огромные потери ВСУ, ВС РФ взяли пять сел в ДНР, 100 м до Торецка: последние новости СВО

В ночь на 3 августа ВС России сбили 75 украинских БПЛА над российской территорией.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 3 августа приводит редакция «Радио 1».
Обмен проводился силами Минобороны РФ. Украинской стороне отдали 250 тел военнослужащих, Киев, в свою очередь, вернул 38.
В Волчанске бои идут в городе и в лесных массивах, ближе к рекам Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В Чугуеве наблюдается скопление французских, польских и американских специалистов НАТО (инженеров-фортификаторов).
У Армии России есть успехи в Новгородском в районе хлебозавода, активные бои ведутся в Железном и Северном.
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В ночь на 3 августа ликвидировали 75 беспилотников ВСУРоссийские средства ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над территорией РФ. Минобороны РФ сообщило, что 36 беспилотников сбили над Ростовской, 8 восемь над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному беспилотнику над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
Украина и Россия обменялись телами погибшихМежду РФ и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Обмен проводился силами Минобороны РФ. Украинской стороне отдали 250 тел военнослужащих, Киев, в свою очередь, вернул 38.
ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделюПодразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Освобождены Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.
Армия России наносит удары «Геранями»Российские войска наносят удары по Виннице, Сумской, Кировоградской, Одесской, Житомирской, Николаевской, Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях ударными дронами «Герань», беспилотниками и ракетами по военным целям Украины. Сирена воздушной тревоги не стихала всю ночь.
ВСУ за неделю потеряли более 13 тысяч военныхПо данным Минобороны, ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне СВО до 13 570 военных.
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Донецкое направлениеПодразделения «Юг» слаженными действиями улучшили положение по переднему краю. С 27 июля по 2 августа военные России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ и отбили пять контратак.
Харьковское направлениеВ Харькове под регулярными обстрелами находятся все точки перегрузки-выгрузки ВСУ.
В Волчанске бои идут в городе и в лесных массивах, ближе к рекам Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В Чугуеве наблюдается скопление французских, польских и американских специалистов НАТО (инженеров-фортификаторов).
Торецкое направлениеРоссийским войскам осталось всего 100 метров до Торецка, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.
У Армии России есть успехи в Новгородском в районе хлебозавода, активные бои ведутся в Железном и Северном.
Покровское направлениеРоссийские военные продолжают наступать на Покровском направлении. Основные силы продвигаются северо-восточнее Желанного, а также в Ивановке. В Желанном ВС России смогли захватить американский БМП Bradley, сообщают военкоры «Русской весны». Идут бои в районе Очеретино.
Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
Авдеевское направлениеЮжнее Новоселовки Первой войска России выходят к Межевому, за которым есть переправа на западный берег реки Волчья. Оттуда можно двигаться южнее, вдоль Карловского водохранилища, и взять Карловку в клещи.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении изменений нет, однако бои не прекращаются. Украинские дроны минируют наш берег, что затрудняет снабжение подразделений на островах. Российская авиация бьет по местам дислокации ВСУ в селе Казацкое.
Запорожское направлениеОколо Работино российские военные ликвидировали два опорных пункта ВСУ. Военкоры сообщают, что украинская армия в этом районе пытаются противостоять ВС России, применяя БПЛА «Баба Яга» и минные заграждения.
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Алина Юрчак