В Днепропетровской области пропало электричество после серии вспышек
Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области прекратили свою работу. Об этом пишут украинские СМИ.
Ранее в регионе объявили опасность атаки беспилотников. После серии вспышек Днепропетровская ТЭЦ прекратила подачу энергии. По информации местных каналов, в областной столице отсутствует свет и водоснабжение, а также не работает метро.
Сотрудники экстренных служб уже проводят восстановительные работы, однако сроки их выполнения остаются под вопросом. Об этом заявил назначенный Киевом представитель военной администрации Николай Лукашук, призвав местных жителей запасаться водой.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
