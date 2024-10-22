ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области

Фото: istock/Vladimir Zapletin
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК», — сказал он.
Помимо этого, Лебедев отметил, что более тридцати погибших бандеровцев. Кроме того, по его словам, также пострадала техника, находящаяся на аэродроме сельхозавиации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА
Появились новые сведения о событиях в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ
Российские военные нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье
Дарья Осипова