Боец ВСУ Бунятов рассказал о стыде за Украину перед Анджелиной Джоли

Фото: iStock/Silent_GOS

Командир запрещённого в России украинского батальона «Айдар»* Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за свою страну после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали охранника актрисы Анджелины Джоли. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём личном блоге.



Пост командира появился на фоне новостей о том, что в Николаевской области сотрудники ТЦК задержали охранника Джоли на блокпосте при въезде в Южноукраинск. По данным местных СМИ, актрисе пришлось лично ехать в военкомат, чтобы добиться его освобождения.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли прибыла в Херсон, где встретилась с местными жителями и представителями гуманитарных организаций.

Анастасия Чинкова

