05 ноября 2025, 20:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Командир запрещённого в России украинского батальона «Айдар»* Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за свою страну после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали охранника актрисы Анджелины Джоли. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём личном блоге.