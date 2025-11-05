Боец ВСУ Бунятов рассказал о стыде за Украину перед Анджелиной Джоли
Командир запрещённого в России украинского батальона «Айдар»* Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за свою страну после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали охранника актрисы Анджелины Джоли. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём личном блоге.
Пост командира появился на фоне новостей о том, что в Николаевской области сотрудники ТЦК задержали охранника Джоли на блокпосте при въезде в Южноукраинск. По данным местных СМИ, актрисе пришлось лично ехать в военкомат, чтобы добиться его освобождения.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли прибыла в Херсон, где встретилась с местными жителями и представителями гуманитарных организаций.
Читайте также: