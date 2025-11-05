Телохранителя прибывшей на Украину Анджелины Джоли чуть не мобилизовали сотрудники ТЦК

05 ноября 2025, 18:40

Охранника Анджелины Джоли по ошибке забрали сотрудники ТЦК

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Одного из телохранителей голливудской актрисы Анджелины Джоли «мобилизовали» в Николаевской области Украины. Об этом сообщают местные издания.