Телохранителя прибывшей на Украину Анджелины Джоли чуть не мобилизовали сотрудники ТЦК

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Одного из телохранителей голливудской актрисы Анджелины Джоли «мобилизовали» в Николаевской области Украины. Об этом сообщают местные издания.



По данным СМИ, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили охранника Джоли на блокпосте при въезде в Южноукраинск и решили призвать его в армию.

Актрисе пришлось лично приехать в военкомат, чтобы разобраться в ситуации и добиться освобождения своего сотрудника.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Джоли тайно прибыла в Херсонскую область. Цель её визита не уточняется, однако, предположительно, поездка связана с гуманитарной деятельностью и поддержкой местных жителей.

Анастасия Чинкова

