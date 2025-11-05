Телохранителя прибывшей на Украину Анджелины Джоли чуть не мобилизовали сотрудники ТЦК
Одного из телохранителей голливудской актрисы Анджелины Джоли «мобилизовали» в Николаевской области Украины. Об этом сообщают местные издания.
По данным СМИ, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили охранника Джоли на блокпосте при въезде в Южноукраинск и решили призвать его в армию.
Актрисе пришлось лично приехать в военкомат, чтобы разобраться в ситуации и добиться освобождения своего сотрудника.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Джоли тайно прибыла в Херсонскую область. Цель её визита не уточняется, однако, предположительно, поездка связана с гуманитарной деятельностью и поддержкой местных жителей.
