Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно посетила украинский Херсон
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский Херсон. Об этом пишут местные СМИ.
Судя по публикуемым кадрам, на которых артистка предстала в бронежилете, она посетила детский центр. На заднем плане, как и на самой экипировке Джоли, виден украинский флаг.
Вероятнее всего, актриса прибыла в рамках программы благотворительной помощи.
Иных подробностей визита звезды на Украину пока не приводится.
