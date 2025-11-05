Достижения.рф

Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно посетила украинский Херсон

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский Херсон. Об этом пишут местные СМИ.



Судя по публикуемым кадрам, на которых артистка предстала в бронежилете, она посетила детский центр. На заднем плане, как и на самой экипировке Джоли, виден украинский флаг.

Вероятнее всего, актриса прибыла в рамках программы благотворительной помощи.

Иных подробностей визита звезды на Украину пока не приводится.

Ранее в этот день профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил Владимира Зеленского за награды военнослужащим с символикой, напоминающей эмблемы СС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0