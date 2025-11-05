Достижения.рф

Украине предрекли эвакуацию зимой

При отключении ТЭЦ на 3 дня Киев ждет эвакуация
Фото: istockphoto/Vadven

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко сообщил республиканским СМИ, что при отключениях ТЭЦ в Киеве может понадобиться эвакуация населения.



Он уточнил: если теплоэлектроцентрали вывели из строя и в течение трёх дней при температуре −10 °C и ниже нет перспективы восстановления, властям следует организовать слив воды из домов и указанные меры.

По словам Харченко, разрушение котлов на ТЭЦ‑5 или ТЭЦ‑6 грозит столице техногенной катастрофой.

Ранее сообщалось, что власти Украины «до смерти напуганы» реакцией народа на отключения электричества.

Никита Кротов

