«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска

Фото: Минобороны РФ
Депутат Рады Алексей Гончаренко* обратился к гражданским украинцам в связи с ситуацией в Красноармейске и просил покинуть территорию. Это заявление депутат сделал в Telegram-канале 29 августа.
«На Покровском (Красноармейском) направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», – написал депутат.
Ранее депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без боя оставили позиции на красноармейском направлении в ДНР. Армия России продолжает продвигаться в ДНР, освобождая от боевиков населенные пункты.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Лия Мурадьян