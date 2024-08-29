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«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска

Депутат Гончаренко* просит украинцев выезжать из Красноармейска
29 августа 2024, 18:26
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Депутат Рады Алексей Гончаренко* обратился к гражданским украинцам в связи с ситуацией в Красноармейске и просил покинуть территорию. Это заявление депутат сделал в Telegram-канале 29 августа.


«На Покровском (Красноармейском) направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», – написал депутат.

Ранее депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без боя оставили позиции на красноармейском направлении в ДНР. Армия России продолжает продвигаться в ДНР, освобождая от боевиков населенные пункты.

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Военэксперт Гундаров объяснил важность Покровского направления в ДНР для ВС РФ
29 августа 2024, 18:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Покровское направление в ДНР и освобождение российскими войсками Покровска важно для ВС РФ тем, что там работает единственная оставшаяся на Украине шахта по добыче коксующегося угля.
«Он нужен для производства металла, стали и прочей металлической продукции. Прежде всего, это нужно для танков, для артиллерии. Вторая причина — это то, что в Покровске сходятся четыре железнодорожных направления. То есть это крупный транспортный узел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.

Специалист выразил уверенность в том, что в конечном счёте российским войскам удастся взять Покровск, и тогда вся логистическая цепочка ВСУ будет нарушена.

А военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл, какова численность ВСУ в Курской области, сославшись на различные источники информации.

«Украинские, наши, белорусские, американские и так далее. Мозги враскоряку идут. Я попытался вывести нечто среднее. Там, по-моему, лежит правда. Там что-то объективное есть. Я бы сегодня сказал, что на территории Курской области находится группировка ВСУ численностью где-то от 15 до 20 тыс. солдат», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Баранец.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине.

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#всу
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Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине
29 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине. Это произошло в понедельник, 26 августа.
О катастрофе военного самолёта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя администрации США. Отмечается, что это произошло всего через несколько недель после того, как первые истребители американского производства появились на Украине.

По сообщению издания, самолёт не был сбит. Причиной падения F-16 названа ошибка пилота «в условиях массированного ракетного обстрела». В Пентагоне это сообщение комментировать не стали.

Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля. К лету следующего года Киев рассчитывает получить в своё распоряжение 84 таких самолёта.

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«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
Выживший при штурме ИК-11 под Курском пленный ВСУ рассказал об угрозе расстрела
29 августа 2024, 18:12

Появилось видео с единственным выжившим военнопленным, который участвовал в штурме ВСУ на колонию ИК-11 в Малой Локне Курской области. На кадрах пленный рассказал, что солдат заставили идти на штурм под угрозой расстрела.
Солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что изначально его насильно задержали и мобилизовали сотрудники ТЦК. После трехмесячного обучения мужчину с улицы отправили на границу с Россией.
«В Курской области нас построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Под угрозой смерти мы пошли на штурм. Все мои товарищи погибли, я был ранен и сдался в плен», – говорит солдат ВСУ.



Пленный рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь после ранения, а после эвакуировали на безопасную территорию.
«Наше правительство нам нагло врет», – высказался пленный из Украины.

Российские бойцы 6 августа отразили атаку ВСУ на исправительную колонию №11. Солдаты ВС РФ смогли удержать оборону, несмотря на численное превосходство противника.

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Четыре энергоблока украинских АЭС отключились из-за повреждения энергосистемы
29 августа 2024, 16:44

Фото: iStock/Wlad74

Четыре энергоблока украинских АЭС оказались обесточены из-за повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале. По его словам, речь идет о частичном отключении двух атомных станций.
«Речь об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС», — написал Ермак.
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявлял, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать. Уточнялось, что это приведет к полному падению энергосистемы. Эксперт отметил, что на холодное время года имеется ряд сценариев.

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#электричество
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Медсестра получила ранение при атаке дронами ВСУ больницы в Херсонской области
29 августа 2024, 15:16

Фото: сайт Кремля

Пять украинских дронов атаковали больницу в городе Алёшки Херсонской области. В результате ранение получила медицинская сестра.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в Алёшкинской центральной районной больнице повреждения получили несколько помещений, в том числе детское отделение и операционная. Медсестре, получившей ранение, оказана первая помощь, лечение будет продолжаться до полного выздоровления, добавил Сальдо.

По словам главы Херсонской области, украинские боевики прекрасно знают, что в Алёшкинской ЦРБ нет военных, там лечатся только гражданское население. Тем не менее, они наносят целенаправленные удары по медицинскому учреждению. Губернатор пообещал, что все повреждения в больнице будут оперативно устранены. Он также сообщил, что будут приняты меры по усилению средств ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты города.

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ВСУ расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в Курской области
Боевики ВСУ расстреляли троих детей от 10 до 12 лет в Курской области
29 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские боевики ВСУ расстреляли трех детей в Курской области. Об этом сообщил 29 августа замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
«Дети от 10 до 12 лет пытались эвакуироваться на мотоцикле в районе Малой Локни, когда украинские военные открыли по ним огонь», – передает слова замкомандира с позывным Кадет ТАСС.

По данным российской армии, это не единственный случай убийства мирного населения боевиками ВСУ в Малой Локне.

Ранее сообщалось, что украинские боевики насилуют мирных жителей в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ
Военкор RT опубликовал эффектные кадры работы БПЛА на Ореховском направлении
29 августа 2024, 14:05

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Военный корреспондент Влад Андрица поделился видео, на котором запечатлена работа операторов беспилотников батальона «Алания» против техники и позиций Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении. Об этом пишет RT.
По данным канала, военный с позывным «Кот» рассказал, что российские бойцы изготавливают специальные «лепестки», которые сбрасываются на дорогу. Когда автомобиль Вооруженных сил Украины наезжает на них, у него лопается колесо. После этого российские военные сразу отрабатывают по машине противника.

Помимо этого, есть приспособление, которое похоже на автомат с игрушками. Его надевают на беспилотник и с помощью него достают с минных полей Mavic, которые упали. Кроме того, появился аппарат РЭБ. Отмечается, что с его помощью возможно подавлять управление вражескими «птичками», в то время как наши БПЛА летают свободно.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе предупредили о возможной ловушке, в которую могут попасть ВСУ
Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области
29 августа 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Diy13

Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Об этом заявил в интервью изданию Tagesspiegel полковник австрийской армии Маркус Райснер. Об этом пишет РИА Новости.
«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности», — пояснил он.

Полковник рассказал, что Российская Федерация делала так уже не раз. Военные ВС РФ, по его словам, определяют цели, а после этого уничтожают одну за другой с безопасного для них расстояния, используя при этом планирующие бомбы. Кроме того, он отметил, что препятствием для использования F-16 является то, что как только российские военные определяют, где расположены истребители, эти аэродромы сразу оказываются под ударом.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине
29 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что Россия всегда выступала за начало переговорного процесса.

«Мы неоднократно предлагали урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне этого года, когда президент РФ Владимир Путин выступил с мирной инициативой», — добавила Захарова.

Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент России Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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