«Боец ВСУ, не нужно бежать — умрёшь уставшим»: появилось видео с бойцами РФ из Волчанска

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Российские бойцы группировки «Север», которая осуществляет наступление в Харьковской области, «передали привет» из Волчанска, где продолжаются бои, а ВСУ отступают. Кадры показал Telegram-канал «Северный ветер».
«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит военный на видео.
Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.
В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.
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Элина Позднякова