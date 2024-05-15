В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска

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В Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВС РФ уже занимают позиции на улицах Волчанска. Гончаренко* выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.
Ранее сообщалось, что армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Я бы расстреливал за такое. У нас даже никто не наказан. Никто», — написал он.
Ранее сообщалось, что армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова