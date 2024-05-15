Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска

В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска

Гончаренко* призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске
15 мая 2024, 13:56
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

В Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВС РФ уже занимают позиции на улицах Волчанска. Гончаренко* выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.

«Я бы расстреливал за такое. У нас даже никто не наказан. Никто», — написал он.



Ранее сообщалось, что армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области

В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников

Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре


* Признан террористом и экстремистом в РФ
Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
Рогов: российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское
15 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные ВС России продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что в данном населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что российские войска выбили боевиков украинской армии из района дома культуры и гонят боевиков ВСУ на север.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области

Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
#мо
#минобороны рф
#село
#всу
#вс рф
#рогов
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США и Украина обсуждают размещение систем ПВО Patriot в Харькове
15 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Aterrassi

Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.

По словам Блинкена, США будут добиваться того, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Для этого Вашингтон обеспечит Киев «всем необходимым».

В связи с этим, рассматривается вопрос размещения систем ПВО в Харькове, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Читайте также:

«Вооружение не спасёт от краха»: Захарова высказалась о помощи США Украине

Рогов высказался об освобождении Харькова от «нацистской заразы»

Появились кадры работы боевого робота-камикадзе «Скорпион М» в зоне СВО
#сша
#украина
#пво
#харьков
#сво
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вооружение не спасёт от краха»: Захарова высказалась о помощи США Украине
Захарова: западное вооружение не спасёт Украину от краха
15 мая 2024, 14:28

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Напомним, что политик находился с рабочим визитом в украинской столице 14 и 15 мая. Как сообщила газета The Washington Post, он прибыл в «критический для Киева момент с требованием держаться как можно дольше».

По словам Захаровой, такое внимание Соединённых Штатов к Украине в настоящее время обусловлено российским наступлением и неудачами ВСУ на фронте. США приближаются к проведению президентских выборов, но властям нечего предоставить избирателям, поскольку неизвестно, на что пошли выделенные миллиарды долларов из госбюджета, а проект Байдена «украинская демократия» вообще обернулся мировым коллапсом.

В связи с этим, 10 мая США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, бронемашины пехоты Bradley и др.

Позднее, 12 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружения позволят ВСУ эффективно удерживать линию фронта на Востоке и держать под угрозой ВС РФ в Крыму.

«Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», – заключила Захарова.
Читайте также:

США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды

Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием

США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
#мария захарова
#мид рф
#украина
#сша
#помощь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Николаеве
Подполье: ВС РФ ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве
15 мая 2024, 14:20

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные ударили по нескольким объектам ВСУ в Николаеве. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
В результате российских ударов были поражены склад горюче-смазочных материалов, стоянка украинских бронеавтомобилей, а также цех по производству деталей ракет.

Также подолье сообщает, что после обстрела порядка 40 раненых украинских военных увезли в бывший санаторий в Дубках.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал проанализировать работу главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в Харьковской области на фоне успешного наступления российских войск.

Читайте также:

Рогов высказался об освобождении Харькова от «нацистской заразы»

Появились кадры работы боевого робота-камикадзе «Скорпион М» в зоне СВО

МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области
#вс рф
#всу
#украина
#сво
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов высказался об освобождении Харькова от «нацистской заразы»
Рогов: говорить об освобождении Харькова преждевременно
15 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/SergeyVButorin

Пока рано говорить об освобождении Харькова, заявил в беседе с «Радио 1» председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что Харьков является городом-миллионником, который гораздо больше, чем, например, Мариуполь. К тому же президент Украины Владимир Зеленский сейчас перебрасывает туда больше войск. Всё это говорит о том, что основная битва ещё впереди.

Продвижение на харьковском направлении идёт, оно довольно активное и уже имеет ряд положительных результатов. Но важно понимать, что российских военных не ожидает «лёгкая прогулка», поэтому сейчас ещё рано говорить об освобождении Харькова, подчеркнул Рогов.

Также он прокомментировал активное обсуждение отправки западных войск на Украину. В настоящее время такие дискуссии ведутся всё активнее. В первую очередь речь идёт о выделении кадров Польшей, прибалтийскими республиками, Болгарией и другими странами. Но пока это лишь обсуждения, последствия которых неизвестны.

Кроме того, в среду стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Работино в Запорожской области. По словам Рогова, Работино, находящееся в низине, изначально не являлось самоцелью. Важнее высоты, находящиеся рядом с ним. Сейчас ВС РФ ведут активные действия на этом участке, и часть высот уже удалось взять под контроль.

«Прогноз сдерживающего оптимизма, показывающий, что у нас есть все шансы и надежды ускорить освобождение южнорусских земель от нацистской заразы», – заключил Рогов.
Читайте также:

МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области

Армия России освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо, ВСУ отходят к Харькову: последние новости СВО
#владимир рогов
#харьков
#вс рф
#сво
#работино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры работы боевого робота-камикадзе «Скорпион М» в зоне СВО
Боевой робот-камикадзе «Скорпион М» ликвидировал боевиков ВСУ в ДНР
15 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские бойцы отряда «Русские ястребы» ликвидировали сразу несколько боевиков ВСУ с помощью боевого робота-камикадзе «Скорпион М». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что видео снято в районе Красногоровки в ДНР. Робот-камикадзе подобрался к позициям ВСУ, после чего сдетонировал. Противник был уничтожен.


Ранее стало известно, что специалисты установили на российском боевом роботе «Маркер» противотанковый комплекс «Корнет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что массовое производство роботов «Маркер», оснащенных комплексом «Корнет», станет возможным после устранения некоторых замечаний. «Корнет» может пробить более метра сплошной брони. С таким оснащением «Маркер» сможет легко противостоять вражеской бронетехнике.


Читайте также:

Российские учёные создали первый спасательный робот-шнекоход

Российский робот «Маркер» получит на вооружение дрон-камикадзе «БАС-80»

Российский робот «Маркер» станет убийцей танков Leopard в зоне СВО



#производство
#комплекс
#дрон
#видео
#робот
#вооружение
#специалисты
#новости
#днр
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области
15 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении. Так, бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Ранее стало известно, что на фоне успешного наступления ВС РФ киевские власти готовятся к проведению тотального мобилизации. О том, где она будет происходить, можно узнать в материале «Радио 1».

Читайте также:

МО: ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Депутат Рады Гончаренко призвал изучить меры Сырского по обороне под Харьковом

Рогов: ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
#работино
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
МО: ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
15 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила от ВСУ сёла Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские военные поразили боевиков ВСУ в районах населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск в Харьковской области. Кроме того, они отразили три контратаки противника в районе Глубокого.

В ходе боевых действий за минувшие сутки на Харьковском направлении было ликвидировано порядка 125 боевиков ВСУ. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили чешскую боевую машину РСЗО «Vampire», две гаубицы Д-30 и ещё несколько единиц боевой техники.

Читайте также:

МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области

На Украине оценили ситуацию в Волчанске под Харьковом

ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
#мо
#военные
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации
Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах
15 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти готовятся к началу тотальной мобилизации в ряде подконтрольных регионов, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По словам политика, жёсткие мобилизационные меры будут приняты в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове.

«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», — прокомментировал ситуацию Рогов.

Собеседник агентства также заявил, что режим Владимира Зеленского намерен бросить жителей прифронтовых регионов на убой, использовав их в качестве пушечного мяса.

Читайте также:

Рогов: ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра

Украинская патрульная полиция: ВС РФ закрепляются на улицах в Волчанске

Украинская делегация на «Евровидении» получила штраф за футболку с политпринтом
#украина
#владимир рогов
#всу
#сво
#мобилизация
#харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф