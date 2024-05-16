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Пленный украинский военнослужащий Александр Матлай подтвердил, что попал в плен в центре Волчанска. Об этом пишет «Российская газета».
Он признался, что служил в заградотряде и вел огонь по своим из окна многоэтажного дома.
Ранее артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов». Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Взяли в плен возле девятиэтажки в Волчанске. Начали отступать и взяли штурмовики», — рассказал Матлай.
Ранее артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов». Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова