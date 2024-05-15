ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо, ВСУ отходят к Харькову: последние новости сво

Фото: РИА Новости
На пятый день наступления армии России в Харьковской области удалось взять центр Волчанска в полукольцо, основные подразделения ВСУ покидают город, тем временем российские бойцы взяли противника в оперативное окружение на востоке Часов Яра.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».
Российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, однако подойти ближе пока не получается из-за активной работы украинских снайперов.
В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.
Таким образом, армия России закрепляется в Волчанске, контролирует северную часть города, включая Лицей № 1 и Детский сад № 6. До полного освобождения города остались считанные часы.
За минувший день ВС РФ освободили населённые пункты Бугроватка и Лукьянцы. Сейчас ведут бои в районе Старицы и Избицкого. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов.
Наибольших успехов северной группировке ВС РФ удалось добиться по линии Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Весёлое, Огурцово — Старица и в районе Волчанска. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что спрямление линии фронта позволило выделить два основных направления удара: Липцы — Харьков и Волчанск — Белый Колодезь. Российские бойцы постепенно берут под огневой контроль пути снабжения гарнизона ВСУ в Харькове, однако военкоры считают, что штурм города не будет производиться вообще.
ВС РФ взяли подразделения ВСУ в оперативное окружение на востоке Часов Яра. Украинское командование перебросило личный состав трех бригад из Часов Яра под Харьков.
Здесь армия России возобновила штурмовые действия к западу от Очеретино и продолжают продвигаться в лесопосадках к югу от Уманского.
Российские войска продолжают штурмовать Георгиевку, где ещё сохраняются вражеские подразделения, однако помешать продвижения ВС РФ они не могут. Также продолжаются бои в Красногоровке. Здесь российские подразделения всё больше теснят противника. Кроме того, есть продвижения в Нетайлово, где ВСУ вынуждены отходить к окраинам населённого пункта. То же самое происходит в Уманском.
Армия России продолжает вести бои за позиции северо-западнее Вербового. Работа ведётся не так активно, однако ВС РФ не перестают оказывать давление на украинскую оборону. Существенных изменений в линии боевого столкновения здесь нет.
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Харьковское направление
Российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, однако подойти ближе пока не получается из-за активной работы украинских снайперов.
В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.
Таким образом, армия России закрепляется в Волчанске, контролирует северную часть города, включая Лицей № 1 и Детский сад № 6. До полного освобождения города остались считанные часы.
За минувший день ВС РФ освободили населённые пункты Бугроватка и Лукьянцы. Сейчас ведут бои в районе Старицы и Избицкого. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов.
Наибольших успехов северной группировке ВС РФ удалось добиться по линии Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Весёлое, Огурцово — Старица и в районе Волчанска. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что спрямление линии фронта позволило выделить два основных направления удара: Липцы — Харьков и Волчанск — Белый Колодезь. Российские бойцы постепенно берут под огневой контроль пути снабжения гарнизона ВСУ в Харькове, однако военкоры считают, что штурм города не будет производиться вообще.
Артёмовское направление
ВС РФ взяли подразделения ВСУ в оперативное окружение на востоке Часов Яра. Украинское командование перебросило личный состав трех бригад из Часов Яра под Харьков.
Авдеевское направление
Здесь армия России возобновила штурмовые действия к западу от Очеретино и продолжают продвигаться в лесопосадках к югу от Уманского.
Донецкое направление
Российские войска продолжают штурмовать Георгиевку, где ещё сохраняются вражеские подразделения, однако помешать продвижения ВС РФ они не могут. Также продолжаются бои в Красногоровке. Здесь российские подразделения всё больше теснят противника. Кроме того, есть продвижения в Нетайлово, где ВСУ вынуждены отходить к окраинам населённого пункта. То же самое происходит в Уманском.
Запорожское направление
Армия России продолжает вести бои за позиции северо-западнее Вербового. Работа ведётся не так активно, однако ВС РФ не перестают оказывать давление на украинскую оборону. Существенных изменений в линии боевого столкновения здесь нет.
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Элина Позднякова