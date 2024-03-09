Боец ВСУ помог раненому русскому солдату и сдался в плен

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Боец ВСУ несколько дней выхаживал раненого российского военного, а затем сдался в плен. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, российский боец получил серьезные травмы в ходе боев за Авдеевку. После ранения сослуживцы разместили раненого солдата в укрытии, чтобы он мог дождаться эвакуации. На это место вскоре пришел украинский боец. Он сообщил, что пришел без оружия и попросил не стрелять.
На протяжении трех дней он ухаживал за российским солдатом, после чего добровольно сдался в плен.
Позже российский военнослужащий рассказал, что пленный был насильно мобилизован в ВСУ и не успел пройти подготовку.
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На протяжении трех дней он ухаживал за российским солдатом, после чего добровольно сдался в плен.
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Анастасия Хохлова