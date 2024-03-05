Бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен — видео

Видео: Telegram-канал Mash
В Херсонской области в районе Новой Каховки украинские военные отработали FPV-дроном по своему же товарищу, который хотел сдать в плен российской стороне. Об этом пишет Mash и публикует соответствующее видео.
Накануне стало известно, что украинские военнослужащие расстреляли двух безоружных российских бойцов, которые сдавались в плен ВСУ. Информацию опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
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Элина Позднякова