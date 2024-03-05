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Бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен — видео

Бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен
05 марта 2024, 16:24

Видео: Telegram-канал Mash

В Херсонской области в районе Новой Каховки украинские военные отработали FPV-дроном по своему же товарищу, который хотел сдать в плен российской стороне. Об этом пишет Mash и публикует соответствующее видео.

В сообщении уточняется, что бойцы ВСУ убили своего товарища не по ошибке. Сделано это было намеренно из-за того, что он решил сдаться в плен ВС РФ и сохранить свою жизнь. Он вызвал «Волгу» на частоте 149.200 и пытался добежать до российских позиций. Однако его же сослуживцы сделать ему этого не дали.

Накануне стало известно, что украинские военнослужащие расстреляли двух безоружных российских бойцов, которые сдавались в плен ВСУ. Информацию опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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Скотт Риттер: ВСУ не смогут выстоять перед войсками РФ из-за нехватки живой силы
05 марта 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украинские войска не смогут выстоять перед армией России на полях сражений. Причина этого — острая нехватка живой силы в рядах ВСУ.
Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что абсолютно неважно, сколько ВСУ получат от западных союзников оружия и боеприпасов. Главная проблема украинцев — у них не хватает солдат, которые могут всем этим пользоваться, считает эксперт. Поэтому в ближайшее время армия России способна устроить прорыв.

Бывший разведчик отметил, что украинцы роют окопы и строят укрепления на отдельных участках, но у них просто не хватает обученных людей, да и просто людей для выполнения этих работ. В заключение Риттер напомнил, что лидер киевского режима Зеленский только что сам признал, что дефицит солдат в ВСУ составляет 700 тысяч человек.

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Дрон ВСУ атаковал грузовик с людьми в Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал грузовик с людьми в Белгородской области
05 марта 2024, 15:51

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, в котором находились люди. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что автомобиль был поврежден осколкам.

Ранее руководитель областной администрации сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село Щетиновка Белгородского района. Там также обошлось без пострадавших, однако взрывом была повреждена линия электропередачи. В результате без света остались два села.

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#telegram
#всу
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Появилось фото третьего подбитого танка Abrams в зоне СВО
Третий танк Abrams подбит в районе Авдеевки
05 марта 2024, 15:13

Фото: iStock/dr_evil

Российские военные подбили еще один – третий танк Abrams производства США в зоне спецоперации в районе Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие», здесь же опубликовано соответствующее фото.
«Третий M1A1SA "Abrams" на Авдеевском операционном направлении был выведен из строя, предположительно, с применением тульского ПТРК "Конкурс-М", либо "Корнет"», — говорится в сообщении Telegram-канала «Русское оружие».

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщает, что уничтожить третий танк Abrams смогли бойцы 24-й бригады «Отважных». Также, судя по фотографиям, российские военные уничтожили и БМП «Брэдли». Таким образом, по подсчету военкоров из 31 танка Abrams, переданного ВСУ, осталось 29.

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#всу
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В России нашли три слабых места у танка Abrams
Полковник Матвийчук: у американского танка Abrams есть три слабых места
05 марта 2024, 14:49

Фото: iStock/cla78

Американские танки Abrams имеют как минимум три слабых места. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук . Ег слова передает «Лента.ру».
«Как всякое техническое сооружение, этот танк имеет ряд слабых мест. К ним можно отнести слабое лобовое бронирование, которое позволяют его поражать с близкой дистанции обыкновенными кумулятивными снарядами. Второе — это очень слабая защита ходовой части, американцы не предусмотрели возможность того, что будут применяться кумулятивные системы, FPV-дроны», — рассказал Матвийчук.

Последним слабым местом американского танка эксперт назвал слабую броневую защиту башни, которая открыта ко всем ударам. По его словам, данные детали известны офицерам ВС РФ, и они успешно пользуются своими знаниями в ходе борьбы с этой машиной.

Однако Матвийчук отметил, что Abrams не так-то просто вывести из строя. Он хорош для ведения позиционной и маневренной борьбы, и предназначен именно для противостояния ударам артиллерии.

Ранее Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет признался, что уничтожить американский танк «Абрамс» было крайне просто. Он отметил, что удивился самонадеянности украинских солдат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные досрочно голосуют на выборах президента РФ в зоне СВО
05 марта 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В частях группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции идёт досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В частности, уже проголосовали на выборах главы государства бойцы мотострелковых подразделений, сражающихся на Купянском направлении, уточнили сотрудники пресс-службы российского оборонного ведомства. В боевых условиях сложно планировать явку военнослужащих в назначенные дни общероссийских выборов, поэтому солдаты могут отдать свой голос, когда часть отводится с передовой для отдыха.

Уточняется, что принять участие в выборах смогут и те бойцы, которые находятся на передовой и по каким-то причинам не смогли проголосовать заранее. К ним на позиции прибудут представители выездных избирательных комиссий. Отмечается, что избирательный процесс в воинских частях, участвующих в боевых действиях, организован в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

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#выборы
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Корабль «Сергей Котов» подвергся атаке: роль судна в СВО, почему ВСУ открыли на него охоту
Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
05 марта 2024, 14:27

Фото: iStock/Page Chichester

Минувшей ночью ВСУ вновь предприняли попытку атаки на корабль Черноморского флота. Что известно о нападении и почему ВСУ пытались уничтожить морское судно более трех раз, читайте в материале «Радио 1».

Последние новости о корабле «Сергей Котов»


Безэкипажные катера ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов» минувшей ночью. Об этом сообщили сразу несколько российский военных корреспондентов. В настоящее время российское оборонное ведомство информацию не комментировало.
По информации телеграм-канала «Белорусский силовик», целью ВСУ был Крымский мост, однако после отражения атак, противник предпринял попытку уничтожения российского корабля.

«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита. Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски, и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают. Все знали, оставалось только ждать. Так и случилось: БЭКами был атакован патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов“», — заявили авторы статьи.

Военкор Александр Коц отметил, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“». По его словам, прежде было совершено минимум три атаки на судно черноморского флота.


«Сергей Котов»: особенности корабля


На боевое дежурство корабль «Сергей Котов» заступил 30 июля 2022 года. Он имеет скорость 30 узлов. Дальность плавания — 6 тысяч миль на 16 узлах. Автономность — 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

ВСУ ранее трижды атаковали «Сергея Котова»


25 июля 2023 года ВСУ попытались атаковать российский корабль с использованием надводных беспилотников. Нападение было осуществлено в 370 километрах юго-западнее Севастополя. Корабль при атаке не пострадал. Еще одна безуспешная попытка поражения корабля «Сергей Котов» была предпринята силами украинской армии 1 августа. Морское судно повреждения не получило и продолжило выполнять поставленные задачи.

Также ВСУ направили безэкипажные катера к российскому кораблю 14 сентября прошлого года. Пять катеров противника было уничтожено ответным огнем.


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#крымский мост
#всу
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Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино
05 марта 2024, 12:57

Фото: istockphoto/Leestat

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают переброску в район села Работино значительных подкреплений. В их число входят также части батальона спецназа «Азов»*.
Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в районе населённого пункта продолжаются ожесточённые бои, а две трети села находятся в «серой» зоне. Он также добавил, что боевые действия осложняются тем, что Работино практически полностью разрушено и очень сложно закрепиться на рубежах, когда вокруг одни развалины.

Рогов отметил, что прибывающие подкрепления, в том числе боевики «Азова»*, спешившись, сразу бросаются в атаку, без какого-либо построения и подготовки. Он также добавил, что с обеих сторон наблюдается заметное усиление артиллерийского огня в районе Жеребянки и Пятихатки на северо-востоке.

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#всу
#атака
#село
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Шойгу: ВС РФ не позволили ушедшим из Авдеевки частям ВСУ закрепиться на рубеже
Шойгу: ВС РФ продолжают теснить ВСУ в западном направлении после сдачи Авдеевки
05 марта 2024, 12:54

Фото: kremlin.ru

Ушедшие из Авдеевки части ВСУ планировали закрепиться западнее этой территории, на рубеже населенных пунктов Петровское — Ласточкино — Северное. Однако, российские военные смогли вытеснить их и оттуда. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня отметил, что российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи. Они вытесняют противника на более дальние рубежи в западном направлении.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52 ВКС России нанес удар по позициям противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях. После совершения маневров, экипаж вернулся на аэродром, откуда вылетал. Четкое выполнение задач командования есть гарантия успеха на фронте.

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#украина
#военные
#всу
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«Нужно отрезать Украину от Черного моря»: Полковник Литовкин об атаках на ВМФ РФ
Военный эксперт Литовкин заявил о необходимости отрезать Украину от Чёрного моря
05 марта 2024, 12:28

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» рассказал, почему корабли подвергаются атакам в зоне проведения специальной военной операции.
«Потому что для Украины Черноморский флот представляет опасность, очень большую. Они считают, что уничтожая российские корабли, они защищают свое береговое пространство Николаева, Одессу от возможной десантной операции с моря. Во-вторых, они просто пытаются уничтожить российские боевые корабли, потому что это их задача нанести как можно больший ущерб России, как бы, болезненный и имиджевый», — заявил Литовкин.
Если вовремя обнаружить приближающий дрон, его можно расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если же приближающийся беспилотник бьет по корпусу судна, взрывает, делает пробоину, то корабль получает повреждения, пояснил эксперт.

Помимо обычных беспилотников, для атак на морские судна применяют безэкипажные катера или морские дроны. Морской дрон — это практически такой же катер, только меньше размером и передвигается он по воде или под водой, близко к поверхности.
«Вот его трудно заметить, трудно определить. Тем более, если вахта сидит спустя рукава», — отметил Литовкин.
По мнению специалиста, чтобы предотвратить атаки на российские корабли, необходимо освободить Николаевскую и Одесскую область.
«Отрезать Украину от Черного моря и все. И это прекратится. Прекратятся атаки на Крым, прекратятся атаки на Крымский мост. И даже говорить об этом они перестанут», — заключил обозреватель.
Отметим, что официального подтверждения от Министерства обороны по поводу атаки на «Сергей Котов» не было.

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