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В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ
01 марта 2024, 13:33
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

В течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также привели данные о количестве потерь противника на Южнодонецком направлении. За минувшую неделю ВСУ лишились более 800 бойцов, кроме того, ВС РФ удалось поразить три танка. На Авдеевском направлении ВСУ провели серию атак в результате чего лишились двух тысяч бойцов. 48 контратак были отражены российской армией.

Кроме ликвидации личного состава, ВС РФ также уничтожают технику противника. Так, за неделю ВСУ лишились 23 танка, в том числе западного образца.


О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где ВС РФ удалось расширить контроль и занять новые позиции, читайте в материале «Радио 1».

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#соглашения
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#всу
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«Не имеют права»: В США резко высказались о просьбах Украины
American Conservative: Украина не имеет права требовать от США большей поддержки
01 марта 2024, 14:16

Фото: iStock/ValleraTo

Украина не имеет права требовать от США ещё большей поддержки, с таким заявлением выступил бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки», — прокомментировал ситуацию Бэндоу.

Политик считает, что пришло то время, когда Соединённые Штаты должны сосредоточиться на поиске путей для мирного решения сложившейся ситуации, поскольку даже вся там помощь, которую всё это время Америка старалась оказывать ВСУ, не спасает украинскую армию от тотальных неудач и провалов на полях специальной военной операции.

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#украина
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#всу
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Москва готова передать Киеву останки пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76
01 марта 2024, 12:36

Фото: РИА Новости/СК РФ

Москва готова передать Киеву останки 65 пленных ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — заявила Москалькова.

Однако временные рамки она не уточнила. Москалькова подтвердила, что украинская сторона уже обращалась к России по поводу передачи тел украинских пленных, которые погибли при крушении Ил-76. Омбудсмен уточнила, что у Москвы есть ДНК всех погибших.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Самолет был сбит украинской стороной.

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Раскрыты условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
WSJ опубликовал условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
01 марта 2024, 11:51

Фото: iStock/Diy1

The Wall Street Journal опубликовал условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года, которые были почти согласованы, но не подписаны.
По данным издания, основные моменты мирного соглашения:

- Украина может стать членом ЕС, но не может присоединяться к военным союзам, таким как НАТО. Предполагался нейтральный статус Украины;

- Крым остается под безусловным контролем России, при этом будущее ЛДНР должно было обсуждаться лично президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Напомним, что встреча так и не состоялась. Издание также утверждает, что Москва была готова вывести войска с территорий, которые попали под контроль РФ после 24 февраля 2022 года;

- На Украину не должны направляться иностранное вооружение и войска;

- ВСУ должны быть сокращены до определенного размера: Россия настаивала на численности не больше 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. При этом дальность ракет не должна превышать 40 км. При этом Украина настаивала на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Однако этот вопрос окончательно должен был быть согласовал при личной встрече Путина и Зеленского;

- русский язык на Украине должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере. Этот пункт Украина этот пункт не согласовала;

- Отмена взаимных санкций. Украина на это не согласилась.

При этом безопасность Украины по данному договору должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Однако международные гарантии безопасности не касались Крыма и Севастополя. При этом Россия хотела добавить республику Беларусь в качестве гаранта, а Украина — Турцию.

Таким образом, в случае нападения на Украину Россия предлагала единый ответ от всех государств-гарантов, однако Украина не согласилась, мотивируя то тем, что единого ответа может не быть, если агрессором станет Россия.

Также Украина хотела в случае нападения закрытия воздушного пространства и предоставления оружия от стран Запада. Здесь уже не согласилась Россия.

Напомним, переговоры конфликтующих сторон продолжались до июня 2022 года. Прекратились они по инициативе Украины.

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ВС России взяли под огневой контроль часть дороги снабжения ВСУ у Часов Яра
01 марта 2024, 10:54

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России взяла под огневой контроль часть дороги снабжения у Часов Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Наши ребята взяли под огневой контроль участок дороги к Часову Яру. По ней украинские вооруженные формирования ведут снабжение своей группировки на этом участке фронта», — сказал Климаковский в беседе с ТАСС.

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

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#контроль
#армия россии
#всу
#дроны
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В Курской области два села и деревня остались без света после удара беспилотника ВСУ
Старовойт: в Курской области обесточены три поселка после удара беспилотника ВСУ
01 марта 2024, 10:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на Курскую область, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате этого населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района оказались отключены от электроснабжения. Старовойт заявил, что восстановительные работы начнутся после улучшения обстановки.

«В результате прилёта беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка», — написал Старовойт.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над территорией России. Министерство обороны отметило, что украинские дроны имели форму самолетов. ПВО успешно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

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#всу
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Контроль над Орловкой и бои в Работино: последние новости СВО
01 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

ВС РФ расширили зону контроля на Донецком направлении, также российские бойцы вынуждают отступить противника в районе Крынок. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвижение ВС РФ затруднено из-за лабиринтов ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские бойцы перешли в штурмы на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активное наступление позволило ВС РФ продвинуться в районе Первомайского. Зона контроля также расширена в районе Невельского.

Также российские военнослужащие установили контроль над оперативно важной Орловкой. Жёсткие встречные бои в районе Бердычей. Под постоянным огневым контролем ВС РФ позиции ВСУ в Константиновке, Новобахмутовке и Новокалинове. Кроме того, российская армия расширила зону контроля в Семеновке, вынуждая противника оставить позиции.

ВСУ усиленно применяют FPV – дроны на Донецком участке фронта.


Херсонское направление


Российские военнослужащие стремятся зачистить левый берег Днепра в районе Крынок. Украинские позиции постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ, в результате которых, ВСУ теряют личный состав и технику.
Противник бьет по российским войскам в Алёшках, Пойме и Казачьих Лагерях.


Бахмутское направление


ВС РФ атакуют высоты северо-западнее Клещеевки и в районе Ивановского. Существенного продвижения не зафиксировано. Стороны обмениваются артиллерийскими обстрелами. Под ударами ВСУ в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке. ВС РФ в Бахмуте и Ягодном.

Запорожское направление


Продолжаются бои в южной части Работино. ВСУ прежде сумели создать сеть лабиринтов, которые затрудняют продвижение российских войск. Ожесточенные бои идут к северо-западу от Вербового. На Времевском выступе ВС РФ атакуют к северу от Приютного.


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#армия
#контроль
#новости
#сво
#всу
#вс рф
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ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте
01 марта 2024, 09:50

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух агентов, завербованных спецслужбами Украины, мужчину и женщину. Они готовили террористические акты по заданию Киева.
Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержанные — жители Симферополя. Они уже дают признательные показания. Будучи завербованными Службой безопасности Украины (СБУ), они оказывали помощь украинским диверсантам. Кроме того, по заданию спецслужб противника велась подготовка террористического акта на транспортных объектах полуострова.

В настоящее время допрос задержанных украинских агентов продолжается. Силовики устанавливают их возможные связи. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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#рф
#сбу
#крым
#обвинение
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Военкор Котенок: Исход битвы за Авдеевку решил уснувший пулемётчик ВСУ
01 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Julia Image

Российские войска прорвали обороны ВСУ под Авдеевкой из-за спящего украинского пулемётчика. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
Один из российских бойцов, участвовавших во взятии города, рассказал военкору, что штурмовики заметили спящего пулемётчика на подступах к Авдеевке. После ликвидации пулемётной точки, наши войска заняли удобную позицию на данном участке и всю ночь обстреливали укреплённый район «Чебурашка» и расположенные там воинские части.

Не выдержавшие огневого натиска подразделения ВСУ, подвергавшиеся обстрелу с позиций, которые ещё недавно укрепляли для себя, вынуждены были отступить, после чего посыпалась вся оборона. Собеседник военкора считает, что этот эпизод во многом предопределил успех штурма Авдеевки.

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#оборона
#всу
#обстрел
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Мэр Носков: Над Дзержинском Нижегородской области ночью были сбиты три БПЛА
01 марта 2024, 08:39

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В ночь на 1 марта дежурными средствами противовоздушной обороны была предотвращена попытка террористической атаки на объекты на территории города Дзержинск в Нижегородской области. Три беспилотника были сбиты над промзоной.
Об этом сообщил мэр города Иван Носков. В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что дроны были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сначала подавлялся направляющий сигнал, после чего дезориентированные беспилотные аппараты упали в районе промышленной зоны города. Жертв и разрушений в результате падений БПЛА нет, на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщил Носков.

Мэр также добавил, что все промышленные объекты города работают в штатном режиме. Он подчеркнул, что на территории Нижегородской области сосредоточено большое количество важнейших фабрик, заводов, предприятий и организаций. Их руководство, как и власти области, понимают важность выстраивания надёжной системы ПВО. В настоящее время средства РЭБ дают эффективный ответ на атаки беспилотников противника, заключил Иван Носков.

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