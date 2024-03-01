В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Фото: iStock/Irina Piskova
В течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также привели данные о количестве потерь противника на Южнодонецком направлении. За минувшую неделю ВСУ лишились более 800 бойцов, кроме того, ВС РФ удалось поразить три танка. На Авдеевском направлении ВСУ провели серию атак в результате чего лишились двух тысяч бойцов. 48 контратак были отражены российской армией.
Кроме ликвидации личного состава, ВС РФ также уничтожают технику противника. Так, за неделю ВСУ лишились 23 танка, в том числе западного образца.
О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где ВС РФ удалось расширить контроль и занять новые позиции, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Москва готова передать Киеву останки пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76
Раскрыты условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
ВС России взяли под огневой контроль часть дороги снабжения ВСУ у Часов Яра
Кроме ликвидации личного состава, ВС РФ также уничтожают технику противника. Так, за неделю ВСУ лишились 23 танка, в том числе западного образца.
Читайте также:
Москва готова передать Киеву останки пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76
Раскрыты условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
ВС России взяли под огневой контроль часть дороги снабжения ВСУ у Часов Яра
Анастасия Хохлова