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Фортификационные сооружения, расположенные под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины, были плохо спроектированы и построены исключительно ради создания визуального эффекта, заявил военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев в разговоре с изданием «Страна.ua».
Бабичев отметил, что все работы по укреплению выполнены небрежно, и чтобы охарактеризовать их качество, использовал резкие слова. По его мнению, такие инженерные сооружения стали еще одним примером финансовых махинаций.
Он отметил, что траншеи на данном участке не имеют должного укрепления и уже начали рушиться, окопы вырыты на открытой местности, а не в лесополосах. Кроме того, бойницы в блиндажах защищены мешками с песком белого цвета, из-за чего их легко обнаружить.
По словам Бабичева, аналогичная ситуация наблюдается и под Днепром (ранее Днепропетровском), и в Запорожье, контролируемом Киевом.
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Он отметил, что траншеи на данном участке не имеют должного укрепления и уже начали рушиться, окопы вырыты на открытой местности, а не в лесополосах. Кроме того, бойницы в блиндажах защищены мешками с песком белого цвета, из-за чего их легко обнаружить.
По словам Бабичева, аналогичная ситуация наблюдается и под Днепром (ранее Днепропетровском), и в Запорожье, контролируемом Киевом.
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Артем Кузьмин