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Украинские военные испытывают недостаток техники для строительства фортификационных сооружений, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что наряду с нехваткой оружия, очередь на экскаваторы не уступает по длине очереди на оружие.
Геращенко подчеркнула, что в ходе инспекционной поездки на украинско-российскую границу была обнаружена недостаточная оборонная инфраструктура, включая недостаток современных фортификационных сооружений и минных полей.
Она также отметила, что на финансирование дорожных работ возле Волчанска в 2023 году было выделено больше средств, чем на строительство окопов.
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Геращенко подчеркнула, что в ходе инспекционной поездки на украинско-российскую границу была обнаружена недостаточная оборонная инфраструктура, включая недостаток современных фортификационных сооружений и минных полей.
Она также отметила, что на финансирование дорожных работ возле Волчанска в 2023 году было выделено больше средств, чем на строительство окопов.
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Артем Кузьмин