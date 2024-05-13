ВСУ пытаются мобилизовать как можно больше херсонцев перед сдачей города

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Сотрудники украинских военкоматов в Херсоне, контролируемом Киевом, активно проводят мобилизацию мужского населения перед предполагаемой потерей города, передает ТАСС со ссылкой на местное подполье.
«Киев осознает, что скоро придется уступить контроль над городом... И старается максимально мобилизовать всех мужчин», — считают активисты.Подпольщики также отметили, что передали информацию о местонахождении украинских мобильных отрядов. Они пояснили, что сотрудники военкоматов избегают ночевки в Херсоне и каждый вечер уезжают из города в сторону Николаева.
Ранее сообщалось, что в Херсоне нарастает количество мобилизационных отрядов из западных регионов Украины, а местные жители стараются уклониться от их облав.
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