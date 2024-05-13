Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ пытаются мобилизовать как можно больше херсонцев перед сдачей города

ВСУ пытаются мобилизовать как можно больше херсонцев перед сдачей города

13 мая 2024, 16:55
Фото: istock / Mariia Kokorina

Фото: istock / Mariia Kokorina

Сотрудники украинских военкоматов в Херсоне, контролируемом Киевом, активно проводят мобилизацию мужского населения перед предполагаемой потерей города, передает ТАСС со ссылкой на местное подполье.
«Киев осознает, что скоро придется уступить контроль над городом... И старается максимально мобилизовать всех мужчин», — считают активисты.
Подпольщики также отметили, что передали информацию о местонахождении украинских мобильных отрядов. Они пояснили, что сотрудники военкоматов избегают ночевки в Херсоне и каждый вечер уезжают из города в сторону Николаева.



Ранее сообщалось, что в Херсоне нарастает количество мобилизационных отрядов из западных регионов Украины, а местные жители стараются уклониться от их облав.

Читайте также:

В Херсоне прогремели взрывы

Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне

В Херсоне прогремел сильный взрыв
#радио
#взрыв
#контроль
#жители
#сотрудники
#активисты
#киев
Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ
Пасечник: три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ
13 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

Три человека погибли и четыре пострадали при обстреле Краснодона со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, после обстрела Краснодона возник пожар. В настоящее время пожарные и военные уже приступили к тушению огня несмотря на опасность повторного обстрела.
«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что одна составная часть ракеты упала на детскую площадку, однако в этот момент на ней никого не было. По предварительным данным, удар был нанесён американскими ракетами ATACAMS.

Кроме того, Пасечник отметил, что Министерство образования ЛНР перевело образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловскую основную школу №3 на дистанционный режим обучения.

Читайте также:

Сальдо: Обстрел Белгорода — акт бессильной злобы Киева на грани помешательства

Русская бомба, HAMMER или «Точка-У»: фейки ВСУ и что на самом деле разрушило дом в Белгороде

Число погибших после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 15
#пожар
#военные
#дом
#пожарные
#бомба
#опасность
#режим
#лнр
#сво
#всу
#обстрел
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боевик из ГУР МО Украины рассказал о родственниках в Краснодаре – видео допроса
Пленный боевик из ГУР МО Украины рассказал о родителях, проживающих в Краснодаре
13 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в российский плен в Харьковской области украинский боевик из батальона «Братство»* ГУР МО Украины рассказал, что его родственники проживают в Краснодаре. Видео допроса опубликовал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
«Сегодня попался пленный. Боевик батальона «Братство»* ГУР киевского режима. Так вот Артём поехал воевать в рядах Корчинского из России в 23 году. Он луганский, 98 года рождения. Его родители переехали в Краснодар, получили наше гражданство», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.


Он назвал украинского бойца примером человека, предавшего родителей, историю и веру. Теперь он находится в плену у ВС РФ, где его кормят и водят в баню.

Поддубный отметил, что за первые дни российского наступления в Харьковской области удалось взять в плен 55 украинских боевиков. Тем временем армия России подошла к Волчанску и Липцам.

Читайте также:

ВС РФ могут заманивать ВСУ в ловушку в Харьковской области

Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ

Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

* запрещенная в РФ террористическая организация
#гражданство
#армия
#родители
#украина
#telegram
#армия россии
#сво
#всу
#вс рф
#краснодар
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕК отказались от слов Борреля о победе Украины на поле боя
Глава пресс-службы ЕК Мамер: ЕС не желает победы Украины на поле боя
13 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/rarrarorro

Заявления о том, что Европейский союз (ЕС) стремится к победе Украины на поле боя, не соответствуют действительности, несмотря на утверждения Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Об этом заявил глава пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает ТАСС.

«Европейский союз не принимает участия в военных действиях. Это Россия стремится к победе на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, означает игнорировать всё, что мы говорили на эту тему ранее», — подчеркнул Мамер.
Он также добавил, что ЕС основан на принципах мира и придерживается этой философии в своей внешней политике.

Читайте также:

Евросоюз не будет отправлять войска в бои на Украине, сказано в черновике документа ЕС

Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы

Евросоюз попытался оправдать Киев за отступление от соблюдения прав человека
#россия
#страны
#ес
#евросоюз
#киев
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде возмутились строительством дорог для русских танков под Харьковом
13 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

Депутат Рады Алексей Гончаренко* возмутился, что в районе Часов Яра и под Харьковом вместо строительства оборонительных фортификаций занимаются ремонтом дорог.
«Мы что, вместо фортификаций строим дороги, чтобы русским танкам было удобнее ехать?» — возмущается Гончаренко в своём Telegram-канале.

Свой пост нардеп подкрепил фотографиями тендера на ремонт дороги, которая проходит от Часов Яра до Константиновке. Он также напомнил, что год назад между Волчанском и Харьковом началось строительство крупной трассы.

Ранее сообщалось, что представитель Вооруженный сил Украины и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне наступления РФ в регионе. Офицер ВСУ заявил, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По его мнению, это позволило российским военным организовать стремительный прорыв.


Читайте также:

Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

Раскрыты цели армии России под Харьковом

Прорыв обороны в Волчанске и оставление позиций ВСУ под Харьковом: последние новости СВО


*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#строительство
#дороги
#ремонт
#трассы
#пост
#telegram
#новости
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Ущерб колоссальный»: На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах
Галущенко: энергосистеме Украины нанесен самый сильный ущерб с начала конфликта
13 мая 2024, 15:28

Фото: iStock/ Diy1

Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Об этом пишет РИА Новости.
«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный», — отметил Галущенко.

По его словам, он на много больше по сравнению с 2022 и 2023 годом. Он отметил, что во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Глава Минэнерго заявил, что это огромный показатель.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее сообщалось, что ВСУ не хватает техники для строительства укреплений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Армия России ударила по месту дислокации 200 боевиков ВСУ у Чугуева

«Обращались в бегство»: Стало известно, что делали украинцы при виде пушки танка РФ
#украина
#всу
#вс рф
#воздушная сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений
Депутат Рады Геращенко: очередь на экскаваторы в ВСУ не меньше, чем на оружие
13 мая 2024, 15:04

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинские военные испытывают недостаток техники для строительства фортификационных сооружений, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что наряду с нехваткой оружия, очередь на экскаваторы не уступает по длине очереди на оружие.

Геращенко подчеркнула, что в ходе инспекционной поездки на украинско-российскую границу была обнаружена недостаточная оборонная инфраструктура, включая недостаток современных фортификационных сооружений и минных полей.

Она также отметила, что на финансирование дорожных работ возле Волчанска в 2023 году было выделено больше средств, чем на строительство окопов.

Читайте также:

Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде

Зеленский негативно отреагировал на анонс нового пакета помощи Украине
#дома
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей белгородского посёлка Разумное эвакуировали из-за падения авиабомбы ФАБ-500
Гладков: жителей посёлка Разумное эвакуировали из-за взрывоопасного предмета
13 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Baurzhan Ibrashev

В поселке Разумное Белгородской области из-за падения взрывоопасного предмета эвакуировали жителей близлежащих домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что 250 человек смогли выехать из домов самостоятельно. При этом 37 человек находятся в пунктах временного размещения. Люди обеспечены горячим питанием и необходимым уходом.

При этом оставленные жителями дома охраняются сотрудниками силовых структур и подразделениями самообороны.

Ранее издание Baza сообщало, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась.

Читайте также:

Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде

Гладков: В Шебекино после атаки украинских дронов повреждена ЛЭП

Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома
#автобусы
#человек
#бомба
#дома
#telegram
#люди
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская армия ударила по военному заводу в Харькове
Подполье: ВС России ударили по военному заводу в Харькове
13 мая 2024, 13:57

Фото: Istock/Leonid Ikan

Российские войска ударили по военному заводу в Харькове, пишет РИА Новости.
Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что в момент удара по промышленному объекту, на его территории находилось порядка 30 единиц ремонтируемой техники Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал Лебедев, российская армия нанесла удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Оттуда ВСУ атаковали Белгород.

Читайте также:

«Бум проституции и подпольной продажи алкоголя»: Жители города в Донбассе жалуются на ВСУ

Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

Forbes: ход ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для Вооруженных сил Украины
#харьков
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
13 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/AndrisBarbans

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
В начале дня сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской и Харьковской областях, а после полудня — в Николаевской и Одесской областях. На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Удары по инфраструктуре Украины со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по утверждению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Российские удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ нанесли удары по расположению личного состава ВСУ в Харькове

«Беспрепятственные удары»: В Британии раскрыли, что станет с ВСУ после потери Часов Яра

В Киеве подтвердили точечные удары ВС РФ по HIMARS и Patriot
#тревога
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф