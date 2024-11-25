Боец ВСУ признался, что случайно сдался в плен

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Военнослужащий ВСУ Александр Приймачук, сдавшийся в плен под Курском, признался, что не собирался этого делать. Об этом сообщает ТАСС.
Боец в ходе допроса рассказал, что проснулся ночью от взрыва блиндажа. После этого его сильно оглушило и он даже не помнит, как добрался до российских окопов.
Когда военный вышел к позициям ВС РФ, то российские бойцы сильно удивились его появлению, но дали ему воды и укрыли от дождя в окопе.
Приймачук также добавил, что в украинских войсках наблюдается значительный дефицит водителей и механиков-водителей.
Военный попал на фронт вместе с сотнями других бойцов, которых «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Оттуда Приймакова с автоматом отправили в Курскую область для охраны позиций ВСУ.
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Когда военный вышел к позициям ВС РФ, то российские бойцы сильно удивились его появлению, но дали ему воды и укрыли от дождя в окопе.
Приймачук также добавил, что в украинских войсках наблюдается значительный дефицит водителей и механиков-водителей.
Военный попал на фронт вместе с сотнями других бойцов, которых «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Оттуда Приймакова с автоматом отправили в Курскую область для охраны позиций ВСУ.
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Анастасия Чинкова