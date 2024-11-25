Власти просят киевлян не выходить на улицу из-за плохого состояния воздуха

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Власти Киева рекомендуют жителям города не выходить на улицу без крайней необходимости. Также следует плотно закрыть окна в помещениях.
Причина заключается в ухудшении состояния воздуха. Об этом в своём телеграм-канале сообщили представители Киевской городской военной администрации. Уточняется, что в двух районах украинской столицы зафиксировано опасное повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). О причинах ухудшения состояния воздуха не сообщается. Горожанам рекомендуют оставаться дома и пить как можно больше жидкости.
В предыдущий раз значительное ухудшение состояния воздуха в столице Украины фиксировалось в конце сентября. Тогда по всему городу распространился густой смог, причиной которого называлось большое количество пожаров в регионе.
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