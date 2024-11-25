Раскрыта судьба бросающих позиции бойцов ВСУ

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Бойцов ВСУ, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что остались ещё части в составе ВСУ, которые продолжают активно вести боевые действия. В частности, продолжают упорно держать оборону солдаты в Курской области.
Однако совершенно другая ситуация обстоит с теми военными, которые были отловлены военкоматами. У них нет мотивации, а когда они понимают, что их бросили, сразу же оставляют позиции и бегут. Так, например, произошло в Великой Новоселке в ДНР.
По словам Матвейчука, многих, кто оставляет позиции, потом отлавливают и вновь отправляют в зону боевых действий. А на тех, кто ушёл и скрылся, открывается настоящая охота. В частности, многие из них пытаются бежать в Европу, реже – в Россию.
Также военэксперт напомнил, что на Украине приняли закон о том, что при первом оставлении позиции не наступает уголовная ответственность, а проводится внушение с последующей отправкой обратно на фронт
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Однако совершенно другая ситуация обстоит с теми военными, которые были отловлены военкоматами. У них нет мотивации, а когда они понимают, что их бросили, сразу же оставляют позиции и бегут. Так, например, произошло в Великой Новоселке в ДНР.
По словам Матвейчука, многих, кто оставляет позиции, потом отлавливают и вновь отправляют в зону боевых действий. А на тех, кто ушёл и скрылся, открывается настоящая охота. В частности, многие из них пытаются бежать в Европу, реже – в Россию.
Также военэксперт напомнил, что на Украине приняли закон о том, что при первом оставлении позиции не наступает уголовная ответственность, а проводится внушение с последующей отправкой обратно на фронт
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Анастасия Чинкова