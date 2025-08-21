Мощнейшая атака по Украине 21 августа: поражены газовые хранилища и военная инфраструктура
В ночь на 21 августа Украина подверглась масштабной комбинированной атаке с применением более 100 ударных беспилотников «Герань», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Кинжалов». Основными целями стали газовая инфраструктура в Днепропетровской области и военные объекты в западных регионах.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», атака началась около часа ночи с массированного удара по Киеву, где большинство БПЛА перенаправились в Житомирскую область. К 04:32 утра взрывы прогремели во Львове и Мукачево — ВМФ России применил ракеты «Калибр» с кораблей в Черном море, а гиперзвуковые «Кинжалы» поразили критически важные объекты.
Военный блогер Юрий Подоляка назвал атаку одной из самых эффективных с точки зрения видимого результата. Ключевыми целями стали Шебелинское газовое месторождение (Харьковская область), обеспечивающее до 50% газодобычи Украины, а также Павлоградская компрессорная станция — ключевой узел магистральных газопроводов. Кроме того, затронуты газовые хранилища в районе Павлограда, где возник масштабный пожар с химической угрозой.
Подоляка подчеркнул, что вывод из строя этих объектов может лишить Украину 60–70% собственной газодобычи, так как все крупные месторождения Харьковщины технологически связаны с атакованными станциями.
Минобороны РФ официально не комментировало удары, однако источники в силовых структурах подтвердили, что атака носила комбинированный характер — ракетно-дроновый, с одновременным применением разных типов вооружений для преодоления ПВО.
Читайте также: