Мощнейшая атака по Украине 21 августа: поражены газовые хранилища и военная инфраструктура

21 августа 2025, 06:26

Более 100 ударных БПЛА «Герань» нанесли удары по Украине в ночь на 21 августа

В ночь на 21 августа Украина подверглась масштабной комбинированной атаке с применением более 100 ударных беспилотников «Герань», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Кинжалов». Основными целями стали газовая инфраструктура в Днепропетровской области и военные объекты в западных регионах.