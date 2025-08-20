Эксперт предположил, как ДРГ ВСУ могла пересечь границу Брянской области

20 августа 2025, 22:54

Кнутов: ДРГ ВСУ могла передвигаться ночью и малыми группами

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что украинская диверсионно‑разведывательная группа могла пересекать границу Брянской области небольшими отрядами по два человека и передвигаться преимущественно ночью.





По его словам, днем боевики ВСУ могли скрываться, чтобы избежать обнаружения, поскольку рубеж региона не представляет собой сплошной линии обороны.





«Не вся группа из шести человек одновременно могла пересекать границу, а, например, по двое могли просочиться в разных местах и затем встретиться в одном месте», — сказал собеседник порталу News.ru.