Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка

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Сдавшийся в плен ВС РФ солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Об этом он поделился в беседе с ТАСС.
Отмечается, что военный вместе с группой сослуживцев сдался в плен под Угледаром в ДНР. Он подчеркнул, что это был единственный способ сохранить свою жизнь.
Кузько рассказал, что 1-я рота предоставила военным танк и командира, поскольку своего у них не было. К ним пригнали танк и сказали садиться и ехать. Военные даже не подозревали, что на машину не были прикручены необходимые аккумуляторы. В итоге при повороте произошло короткое замыкание и танк заглох.
После произошедшего экипаж попытался убежать с поля боя и скрыться в ближайшей лесополосе где их настигли российские штурмовики.
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Кузько рассказал, что 1-я рота предоставила военным танк и командира, поскольку своего у них не было. К ним пригнали танк и сказали садиться и ехать. Военные даже не подозревали, что на машину не были прикручены необходимые аккумуляторы. В итоге при повороте произошло короткое замыкание и танк заглох.
После произошедшего экипаж попытался убежать с поля боя и скрыться в ближайшей лесополосе где их настигли российские штурмовики.
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Анастасия Чинкова