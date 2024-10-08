«Если можно остаться»: пленные десантники ВСУ отказались от обмена

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Украинские разведчики-десантники, попавшие в российский плен в Курской области, отказываются от обмена и призывают других боевиков ВСУ сложить оружие. Об этом в ходе допроса рассказали военные из 82-й одшбр ВСУ.
«Отправили. В Черниговской области поймали и отправили… Бросили. Ни командиров. Складывайте оружие… Пусть сдаются и, хотя бы живыми выйдут. В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — сказал пленный ВСУ.
Другой украинский военнопленный рассказал, что был мобилизован в Черниговской области, другой попал в ВСУ из Житомира.
Ранее военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.
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Элина Позднякова