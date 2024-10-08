ВС РФ в Курской области взяли в плен украинскую разведгруппу

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Российские бойцы взяли в плен сразу пять украинских разведчиков в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.
«Захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
При этом украинские военнопленные заявили, что не хотят возвращаться на родину в рамках обмена, так как их отправят обратно и они тогда уже точно погибнут.
Кроме того, украинские солдаты призвали сослуживцев сложить оружие и сдаваться, чтобы выжить.
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