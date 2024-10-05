Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.
Видеозапись со словами благодарности украинского военного опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ. По словам военнопленного, его и ещё несколько сослуживцев оставили на наблюдательном пункте под Угледаром. Они должны были следить и докладывать о перемещениях российских частей. Украинским солдатам обещали своевременную эвакуацию, но за ними так никто и не пришёл и не приехал. По словам Мельника, их просто бросили на произвол судьбы.
Солдат был ранен, его сослуживцы ушли. Он истекал кровью и готовился встретить смерть, когда на него наткнулись бойцы российского штурмового отряда. Они перевязали украинца и вынесли его с поля боя. Мельник был удивлён человеческим отношением противника, потому что им рассказывали, что в плену их немедленно расстреляют.
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Солдат был ранен, его сослуживцы ушли. Он истекал кровью и готовился встретить смерть, когда на него наткнулись бойцы российского штурмового отряда. Они перевязали украинца и вынесли его с поля боя. Мельник был удивлён человеческим отношением противника, потому что им рассказывали, что в плену их немедленно расстреляют.
«Молиться буду за пацанов, которые меня вынесли», — сказал в заключение украинец, которого бросили умирать «побратимы», а спасли «клятi москалi».
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Александр Бойцов