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Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение

05 октября 2024, 12:26
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.
Видеозапись со словами благодарности украинского военного опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ. По словам военнопленного, его и ещё несколько сослуживцев оставили на наблюдательном пункте под Угледаром. Они должны были следить и докладывать о перемещениях российских частей. Украинским солдатам обещали своевременную эвакуацию, но за ними так никто и не пришёл и не приехал. По словам Мельника, их просто бросили на произвол судьбы.

Солдат был ранен, его сослуживцы ушли. Он истекал кровью и готовился встретить смерть, когда на него наткнулись бойцы российского штурмового отряда. Они перевязали украинца и вынесли его с поля боя. Мельник был удивлён человеческим отношением противника, потому что им рассказывали, что в плену их немедленно расстреляют.



«Молиться буду за пацанов, которые меня вынесли», — сказал в заключение украинец, которого бросили умирать «побратимы», а спасли «клятi москалi».

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«Уничтожает страну»: Дубинский рассказал, как Зеленский рискует военными ради Запада
Дубинский: Зеленский рисует жизнями солдат ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада
05 октября 2024, 12:36

Президент Украины Владимир Зеленский рискует жизнями людей, используя бедственное положение ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в Telegram-канале заявление Киева о сдаче Угледара.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с Рютте», — написал Дубинский.

По мнению депутата, глава украинского режима играет жизнями людей и ставит «на игорный стол» все, что у него есть.
«Так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — пишет Дубинский.

Также депутат указал на «мирный план» Зеленского, детали которого почему-то никому неизвестны. Дубинский оценил постоянные просьбы к Западу одобрить этот план, как отсутствие самостоятельности в действиях украинских властей.

Отметим, что Александр Дубинский находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

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ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР
05 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают позиции из районов населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ на фоне успешного наступления российских войск стремительно покидают свои позиции в данных посёлках.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.

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#всу
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ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР
05 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате активных и успешных действий подразделения войск «Южной» группировки был взят под контроль ВС РФ населённый пункт Желанное Второе.

Также группировка нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.

В результате боевых действий на данном направлении фронта ВСУ потеряли до 755 военных, пять гаубиц иностранного производства, два орудия М119 и девять автомобилей.

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#днр
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#военные
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Столтенберг: В начале боёв до Зеленского в бункере не удавалось дозвониться
05 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В первые дни специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункере. Бывший тогда генеральным секретарём НАТО Йенс Столтенберг не мог до него дозвониться на протяжении нескольких дней.
Об этом сам бывший глава Североатлантического альянса рассказал в интервью изданию The Financial Times. По словам Столтенберга, когда ему всё же удалось связаться с Зеленским, разговор оказался «довольно трудным». Глава киевского режима сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполётной зоны, которую НАТО не могла ему предоставить.

Как пояснил бывший генеральный секретарь альянса, подход блока к ситуации на Украине был сформулирован с самого начала. Он состоял в том, чтобы всячески помогать и поддерживать Киев, но не становиться частью конфликта.

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#владимир зеленский
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Российский боец Шаман рассказал об оставшихся среди жителей Угледара детях
05 октября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Среди мирных жителей, пока ещё остающихся в Угледаре, есть совсем молодые люди и даже дети. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
В разговоре с ТАСС российский боец подтвердил, что в жилом секторе Угледара продолжают оставаться более сотни представителей гражданского населения. Есть среди них и молодые люди, и дети, которые просто физически не могли эвакуироваться. Солдаты Вооружённых сил РФ доставляют им продукты питания и воду. Шаман также добавил, что российские военные ожидают удобного момента, чтобы вывезти из города местных жителей.

Ранее бойцы штурмового отряда рассказывали, что горожане прятались в основном в подвалах, так как большинство домов в Угледаре разрушены. Многие не смогли эвакуироваться из-за того, что украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали баснословные суммы.

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Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий
05 октября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Diy13

Украина может быть вынуждена окончательно отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В разговоре с изданием The Financial Times он напомнил так называемую «северную войну» Советского Союза и Финляндии в 1939 году. Экс-глава Североатлантического альянса отметил, что в ходе зимней кампании финны нанесли СССР гораздо больший ущерб, чем от них ожидали.

«Война закончилась тем, что Финляндия уступила десять процентов своей территории. Однако взамен финны получили безопасную границу», — сказал Столтенберг.

По мнению экс-генсека НАТО, Киев сможет вступить в военный блок, не включая освобождённые Россией территории. Такой шаг может способствовать решению существующих проблем и урегулированию военного конфликта. Украине стоит задуматься о признании существующих территориальных реалий, заключил Столтенберг.

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ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями минувшей ночью
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью
05 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Naypong

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что прошедшей ночью Украина вновь предприняла попытку совершить террористическую атаку на Россию с применением дронов самолётного типа. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Белгородской областью, два – над Курской и один – над Воронежской.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российским штурмовикам удалось захватить трофейное западное вооружение в освобождённом 3 октября Угледаре. Теперь на вооружении ВС РФ, помимо прочего, есть польские бесшумные миномёты.

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Экипаж Т-80 продолжил штурм Угледара после того, как у него закончились снаряды
05 октября 2024, 10:00

Фото: iStock/Evgeny555

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» в ходе штурма Угледара израсходовал весь свой боезапас, но, несмотря на этом, не вышел из боя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что оборонное ведомство официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

Отмечается, что один из экипажей танка Т-80БВМ из Забайкальского края первым прорвался к Угледару, следуя с западного направления. Ему удалось проложить катковым тралом дорогу для штурмовиков.

В ходе боёв экипаж израсходовал весь свой боекомплект, оказывая огневую поддержку наступающим штурмовикам, но при этом не вышел из боя.

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#военные
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Минобороны: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие
05 октября 2024, 07:40

Фото: istockphoto/Diy13

В освобождённом Угледаре российским штурмовикам досталось большое количество трофеев в виде брошенного западного оружия, боеприпасов и военной техники. В частности, на вооружении российских войск теперь есть польские бесшумные миномёты.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Поспешно отступающие военнослужащие подразделений ВСУ также побросали турецкие и американские автоматические гранатомёты, большое количество стрелкового вооружения производства разных стран. Всё эти военные трофеи теперь получили бойцы российских штурмовых частей.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что решающую роль в успешном штурме Угледара стал обходной манёвр подразделений группировки войск «Восток». Это позволило взять город в клещи с флангов. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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